https://sputnikarabic.ae/20240114/زورقان-يعترضان-سفينة-تجارية-قرب-سواحل-إريتريا-1084982505.html
زورقان يعترضان سفينة تجارية قرب سواحل إريتريا
زورقان يعترضان سفينة تجارية قرب سواحل إريتريا
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا باقتراب زورقين صغيرتين على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا) شمال غرب مدينة عصب... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T16:19+0000
2024-01-14T16:19+0000
2024-01-14T16:19+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083325136_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_04a789ea52fa8dafd26f544bd42080ae.jpg
وأوضحت الهيئة في إخطار أصدرته اليوم أن "الزورقين الصغيرين اعترضا سفينة تجارية، في محاولة لإرغامها على تغيير مسارهما"، حسبما نقلت قناة "العربية".وأضافت أن "السفينة التجارية حافظت على مسارها بعد تطمينات من قيادتها، كما غادر القاربان الصغيران، وبقيت السفينة وطاقمها بخير".يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تستهدفها في البحر الأحمر، حسب مسؤولين أمريكيين.وذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مسؤولين تأكيدهما أن "الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا في اليمن، لم تؤثر على قدرات "أنصار الله"، التي لا تزال تمتلك نحو 75 في المئة من قدراتها".ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الهدف من تلك الضربات كان احتواء "أنصار الله" ومنعهم من الانتقام ومن استهداف السفن، مشيرة إلى أنها كشفت أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحديات خطيرة لتأمين طرق الشحن الحيوية واحتواء الصراع في المنطقة.وطالت الضربات الأمريكية البريطانية نحو 60 موقعا بذخائر دقيقة التوجيه، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحا أن ما نتج عنها من خسائر لجماعة "أنصار الله" يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة فقط من قدراتها الهجومية.
https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-أنصار-الله-لديها-الكثير-من-المفاجآت-لأمريكا-وبريطانيا-1084947381.html
https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-الدول-التي-تنطلق-منها-الهجمات-الأمريكية-لضرب-اليمن-ستكون-عرضة-لردنا-العسكري-1084944740.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083325136_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_3f9fc41316648af0dd40ad7aa083ab3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
زورقان يعترضان سفينة تجارية قرب سواحل إريتريا
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، إنها تلقت بلاغا باقتراب زورقين صغيرتين على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا) شمال غرب مدينة عصب الساحلية الإريترية على البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة في إخطار أصدرته اليوم أن "الزورقين الصغيرين اعترضا سفينة تجارية، في محاولة لإرغامها على تغيير مسارهما"، حسبما نقلت قناة
"العربية".
وأضافت أن "السفينة التجارية حافظت على مسارها بعد تطمينات من قيادتها، كما غادر القاربان الصغيران، وبقيت السفينة وطاقمها بخير".
يشار إلى أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن التي تستهدفها في البحر الأحمر، حسب مسؤولين أمريكيين.
وذكرت ذلك وسائل إعلام أمريكية، نقلت عن مسؤولين تأكيدهما أن "الضربات الجوية التي نفذتها أمريكا وبريطانيا في اليمن، لم تؤثر على قدرات "أنصار الله"، التي لا تزال تمتلك نحو 75 في المئة من قدراتها
".
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن الهدف من تلك الضربات كان احتواء "أنصار الله" ومنعهم من الانتقام ومن استهداف السفن، مشيرة إلى أنها كشفت أن الإدارة الأمريكية الحالية تواجه تحديات خطيرة لتأمين طرق الشحن الحيوية واحتواء الصراع في المنطقة.
وطالت الضربات الأمريكية البريطانية نحو 60 موقعا بذخائر دقيقة التوجيه، إلا أن المسؤولين الأمريكيين أوضحا أن ما نتج عنها من خسائر لجماعة "أنصار الله" يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة فقط من قدراتها الهجومية.