https://sputnikarabic.ae/20240114/علماء-يكشفون-عن-فوائد-جمة-لحليب-الأبقار-ويحذرون-من-أحد-أنواعه-1084967142.html
علماء يكشفون عن فوائد جمة لحليب الأبقار ويحذرون من أحد أنواعه
علماء يكشفون عن فوائد جمة لحليب الأبقار ويحذرون من أحد أنواعه
في تقرير إحصائي نُشر في مجلة عالمية بريطانية، تبين أن بريطانيا هي عاصمة "الحليب البديل" في أوروبا، إذ شكل نسبة عالية مبيعات المشروبات في عام 2023. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T08:38+0000
2024-01-14T08:38+0000
2024-01-14T08:38+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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وفقا للتقرير الذي نشرفي مجلة "ديليغراف" البريطانية، فإن رفاهية الحيوان وطريقة تغذيته تعتبر أحد أهم العوامل التي تؤثر في مذاق الحليب وجودته.وأضافت المجلة أنه "في نصف الكرة الشمالي، حيث لدينا تاريخ طويل في تربية الأبقار، التي تعد عنصرًا أساسيًا في نظامنا الغذائي".وذكرت المجلة العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يمكن الحصول عليها عند شرب الحليب بشكل منتظم:البروتينالحليب مصدر غني لنوعين من البروتين: الكازين ومصل اللبن. يشكل الكازين 80% من البروتينات الموجودة في الحليب ويشتهر بقدرته على زيادة امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور. ويلاحظ أن مصل اللبن، الذي يشكل 20 في المائة، غني بالأحماض الأمينية مثل الليوسين والإيسولوسين والفالين.الكالسيومهناك حاجة إلى هذه العناصر الغذائية لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة العضلات والأعصاب والأسنان. ووفقا لمؤسسة التغذية البريطانية، يحتاج البالغون إلى نحو 700 ملغ من الكالسيوم يوميا.بي12أحد فيتامينات بي الثمانية، يُعرف بـ"بي12" أيضًا باسم كوبالامين وهو مفتاح التمثيل الغذائي الصحي. يمكن أن يسبب نقص فيتامين "بي12" أيضًا فقر الدم الضخم الأرومات، وهي حالة دموية تجعل الأشخاص متعبين وضعفاء.اليوديحتاج الجسم إلى اليود لصنع هرمونات الغدة الدرقية، والتي بدورها تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم والعديد من الوظائف الهامة الأخرى.الريبوفلافينهل تتذكر أيام الحليب غير المعالج في عبوات زجاجية ذات سطح أصفر كريمي؟ يقول دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام: "هذا اللون هو الريبوفلافين". يُعرف أيضًا باسم "بي 2"، وله عدد من الأدوار. رابطه الرئيسي هو عملية التمثيل الغذائي وإطلاق الطاقة.الريبوفلافين هو فيتامين بي الأكثر وفرة وتوافرًا بيولوجيًا الموجود في الحليب. ومع ذلك، فهي مادة حساسة للغاية للتدهور. قد يختلف محتوى الريبوفلافين حسب المعالجة أو نوع الحليب؛ وجدت إحدى الدراسات أن الحليب التجاري في الصيف يحتوي على نحو 20 في المائة من الريبوفلافين أكثر من الحليب في الشتاء، وذلك بسبب التغير في العلف من علف الذرة إلى المراعي.
https://sputnikarabic.ae/20240113/دراسة-تكشف-طريقة-سهلة-لتجنب-مشكلات-القلب-والسكر-1084945961.html
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علوم, الصحة
علماء يكشفون عن فوائد جمة لحليب الأبقار ويحذرون من أحد أنواعه
في تقرير إحصائي نُشر في مجلة عالمية بريطانية، تبين أن بريطانيا هي عاصمة "الحليب البديل" في أوروبا، إذ شكل نسبة عالية مبيعات المشروبات في عام 2023.
وفقا للتقرير الذي نشرفي مجلة "ديليغراف" البريطانية، فإن رفاهية الحيوان وطريقة تغذيته تعتبر أحد أهم العوامل التي تؤثر في مذاق الحليب وجودته.
وأضافت المجلة أنه "في نصف الكرة الشمالي، حيث لدينا تاريخ طويل في تربية الأبقار، التي تعد عنصرًا أساسيًا في نظامنا الغذائي".
وقالت عالمة التغذية بريدجيت بينيلام، من مؤسسة التغذية البريطانية: "لا يعني ذلك أننا يجب أن نشربه أو أننا لا نستطيع العيش من دونه، ولكن إذا قمت بإزالته من النظام الغذائي لشخص بريطاني، فسوف تحتاج إلى التفكير بعناية في المكان الآخر الذي يمكنك الحصول فيه على العناصر الغذائية التي يوفرها الحليب".
وذكرت المجلة العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يمكن الحصول عليها عند شرب الحليب بشكل منتظم:
الحليب مصدر غني لنوعين من البروتين: الكازين ومصل اللبن. يشكل الكازين 80% من البروتينات الموجودة في الحليب ويشتهر بقدرته على زيادة امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور. ويلاحظ أن مصل اللبن، الذي يشكل 20 في المائة، غني بالأحماض الأمينية مثل الليوسين والإيسولوسين والفالين.
هناك حاجة إلى هذه العناصر الغذائية لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة العضلات والأعصاب والأسنان. ووفقا لمؤسسة التغذية البريطانية، يحتاج البالغون إلى نحو 700 ملغ من الكالسيوم يوميا.
أحد فيتامينات بي الثمانية، يُعرف بـ"بي12" أيضًا باسم كوبالامين وهو مفتاح التمثيل الغذائي الصحي. يمكن أن يسبب نقص فيتامين "بي12" أيضًا فقر الدم الضخم الأرومات، وهي حالة دموية تجعل الأشخاص متعبين وضعفاء.
يحتاج الجسم إلى اليود لصنع هرمونات الغدة الدرقية، والتي بدورها تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم والعديد من الوظائف الهامة الأخرى.
هل تتذكر أيام الحليب غير المعالج في عبوات زجاجية ذات سطح أصفر كريمي؟ يقول دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام: "هذا اللون هو الريبوفلافين". يُعرف أيضًا باسم "بي 2"، وله عدد من الأدوار. رابطه الرئيسي هو عملية التمثيل الغذائي وإطلاق الطاقة.
"إذا لم يكن لديك ما يكفي، يمكن أن تصاب بداء الأريبوفلافين، وهي حالة تؤدي إلى تشقق زوايا الفم ويمكن أن تغير نسيج اللسان".
الريبوفلافين هو فيتامين بي الأكثر وفرة وتوافرًا بيولوجيًا الموجود في الحليب. ومع ذلك، فهي مادة حساسة للغاية للتدهور. قد يختلف محتوى الريبوفلافين حسب المعالجة أو نوع الحليب؛ وجدت إحدى الدراسات أن الحليب التجاري في الصيف يحتوي على نحو 20 في المائة من الريبوفلافين أكثر من الحليب في الشتاء، وذلك بسبب التغير في العلف من علف الذرة إلى المراعي.