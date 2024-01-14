https://sputnikarabic.ae/20240114/علماء-يكشفون-عن-فوائد-جمة-لحليب-الأبقار-ويحذرون-من-أحد-أنواعه-1084967142.html

علماء يكشفون عن فوائد جمة لحليب الأبقار ويحذرون من أحد أنواعه

علماء يكشفون عن فوائد جمة لحليب الأبقار ويحذرون من أحد أنواعه

في تقرير إحصائي نُشر في مجلة عالمية بريطانية، تبين أن بريطانيا هي عاصمة "الحليب البديل" في أوروبا، إذ شكل نسبة عالية مبيعات المشروبات في عام 2023. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T08:38+0000

2024-01-14T08:38+0000

2024-01-14T08:38+0000

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وفقا للتقرير الذي نشرفي مجلة "ديليغراف" البريطانية، فإن رفاهية الحيوان وطريقة تغذيته تعتبر أحد أهم العوامل التي تؤثر في مذاق الحليب وجودته.وأضافت المجلة أنه "في نصف الكرة الشمالي، حيث لدينا تاريخ طويل في تربية الأبقار، التي تعد عنصرًا أساسيًا في نظامنا الغذائي".وذكرت المجلة العديد من الفوائد والعناصر الغذائية التي يمكن الحصول عليها عند شرب الحليب بشكل منتظم:البروتينالحليب مصدر غني لنوعين من البروتين: الكازين ومصل اللبن. يشكل الكازين 80% من البروتينات الموجودة في الحليب ويشتهر بقدرته على زيادة امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفوسفور. ويلاحظ أن مصل اللبن، الذي يشكل 20 في المائة، غني بالأحماض الأمينية مثل الليوسين والإيسولوسين والفالين.الكالسيومهناك حاجة إلى هذه العناصر الغذائية لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، ولكنها تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة العضلات والأعصاب والأسنان. ووفقا لمؤسسة التغذية البريطانية، يحتاج البالغون إلى نحو 700 ملغ من الكالسيوم يوميا.بي12أحد فيتامينات بي الثمانية، يُعرف بـ"بي12" أيضًا باسم كوبالامين وهو مفتاح التمثيل الغذائي الصحي. يمكن أن يسبب نقص فيتامين "بي12" أيضًا فقر الدم الضخم الأرومات، وهي حالة دموية تجعل الأشخاص متعبين وضعفاء.اليوديحتاج الجسم إلى اليود لصنع هرمونات الغدة الدرقية، والتي بدورها تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في الجسم والعديد من الوظائف الهامة الأخرى.الريبوفلافينهل تتذكر أيام الحليب غير المعالج في عبوات زجاجية ذات سطح أصفر كريمي؟ يقول دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام: "هذا اللون هو الريبوفلافين". يُعرف أيضًا باسم "بي 2"، وله عدد من الأدوار. رابطه الرئيسي هو عملية التمثيل الغذائي وإطلاق الطاقة.الريبوفلافين هو فيتامين بي الأكثر وفرة وتوافرًا بيولوجيًا الموجود في الحليب. ومع ذلك، فهي مادة حساسة للغاية للتدهور. قد يختلف محتوى الريبوفلافين حسب المعالجة أو نوع الحليب؛ وجدت إحدى الدراسات أن الحليب التجاري في الصيف يحتوي على نحو 20 في المائة من الريبوفلافين أكثر من الحليب في الشتاء، وذلك بسبب التغير في العلف من علف الذرة إلى المراعي.

https://sputnikarabic.ae/20240113/دراسة-تكشف-طريقة-سهلة-لتجنب-مشكلات-القلب-والسكر-1084945961.html

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