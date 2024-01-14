https://sputnikarabic.ae/20240114/غارات-تركية-لليوم-الثالث-على-مواقع-قسد-شمالي-وشرقي-سوريا-1084974846.html

غارات تركية لليوم الثالث على مواقع "قسد" شمالي وشرقي سوريا

غارات تركية لليوم الثالث على مواقع "قسد" شمالي وشرقي سوريا

تواصل الطائرات المسيّرة والحربية التركية، لليوم الثالث على التوالي، استهدافها لمواقع تابعة لقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في مدن وبلدات محافظة الحسكة... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T12:34+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، بأن الطائرات التركية قصفت، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، مقرًا عسكريًا لقوات "قسد" ضمن مقر شركة "لافارج" الفرنسية في قرية خراب عشك بريف عين العرب/كوباني شرقي حلب، والذي يعتبر قاعدة عسكرية أمريكية غير ثابتة، حيث دوى انفجار قوي في الموقع المستهدف، وسط انتشار للقوات في المنطقة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية. كما قصفت مسيّرة للجيش التركي محطة كهرباء مدينة عين العرب/ كوباني الواقعة في مركز المدينة، ما أدى لخروجها عن الخدمة.وتابع المراسل بأن القصف التركي استهدف موقعًا عسكريًا لقوات "قسد" ضمن مبنى الفرقة الحزبية سابقًا ومبنى اتحاد الفلاحين (مقر أمن الحواجز) شمال غربي مدينة الدرباسية، إضافة لاستهدافه حاجزًا عسكريًا في قرية كربطلي جنوبي مدينة الدرباسية، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفليها داخل منزلهم القريب من الوقع المستهدف. وفي الرقة، أفاد المراسل بأن طائرات مسيّرة تابعة للجيش التركي شنّت غارات على محطة تحويل كهرباء في بلدة عين عيسى، ما أدى لتدميرها وتسبب القصف بانقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بشكل كامل، نتيجة تضرر المحطة، كما دمرت حاجزًا عسكريًا في المدخل الجنوبي لمركز بلدة عيسى على طريق الرقة. وأوضح المراسل أن مسلحي "قسد" فرضوا طوقًا أمنيًا على المواقع العسكرية التي استهدفتها الغارات التركية، في حين هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المواقع المقصوفة، مع استمرار تحليق الطيران المسيّر التركي في سماء المدينة بشكل مكثف. وكانت القوات التركية الجوية قد شنت غارات على مواقع تابعة لقوات "قسد" ومنشآت نفطية حيوية في مدينة المالكية وبلدات القحطانية والجوادية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي، ما أسفر عن خروج هذه المحطات عن الخدمة.وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، مقتل 7 مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تحييدهم إلى 64 مسلحا شمالي سوريا والعراق، ضمن العملية التي أطلقها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني، عقب مقتل 9 من جنوده شمالي العراق، يوم الجمعة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20240114/الدفاع-التركية-تعلن-مقتل-7-مسلحين-أكراد-شمالي-سوريا-1084972824.html

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