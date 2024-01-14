https://sputnikarabic.ae/20240114/قاذفات-القنابل-الروسية-تطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-ليلا-فيديو-1084966663.html
قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو
قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو
يمكن إطلاق ذخيرة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 1300 كيلوغرام دفعة واحدة على العدو بواسطة قاذفة القنابل "آر بي أو-6000" (سميرتش-2) عيار 213 ملم. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T07:56+0000
2024-01-14T07:56+0000
2024-01-14T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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هذه الأسلحة موجودة في خدمة لواء الاستطلاع والهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية، وتم نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لتفيذهم مهمات قتالية ليلاً، وفقا لصحيفة "روسكويو أروجيه".يتم رصد إحداثيات الأهداف ومدى دقة الضربات باستخدام طائرة استطلاع.وتستطيع القاذفات المناورة بشكل ممتاز، بفضل ناقلات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض"إم تي إل بي"، تستخدم كمنصات، قادرة على السير في الوحل والطين.يتم استخدام ذخيرة (حسب التعديل) بوزن 113.6 كغ أو 112.5 كغ، وتبلغ سرعة القذيفة 300 متر في الثانية، وأقصى مدى لإطلاق النار هو 5230 مترا.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو
يمكن إطلاق ذخيرة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 1300 كيلوغرام دفعة واحدة على العدو بواسطة قاذفة القنابل "آر بي أو-6000" (سميرتش-2) عيار 213 ملم.
هذه الأسلحة موجودة في خدمة لواء الاستطلاع والهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية، وتم نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لتفيذهم مهمات قتالية ليلاً، وفقا لصحيفة
"روسكويو أروجيه".
يتم رصد إحداثيات الأهداف ومدى دقة الضربات باستخدام طائرة استطلاع.
وتستطيع القاذفات المناورة بشكل ممتاز، بفضل ناقلات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض"إم تي إل بي"، تستخدم كمنصات، قادرة على السير في الوحل والطين.
يتم استخدام ذخيرة (حسب التعديل) بوزن 113.6 كغ أو 112.5 كغ، وتبلغ سرعة القذيفة 300 متر في الثانية، وأقصى مدى لإطلاق النار هو 5230 مترا.