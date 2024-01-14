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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/قاذفات-القنابل-الروسية-تطلق-النار-على-القوات-الأوكرانية-ليلا-فيديو-1084966663.html
قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو
قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو
يمكن إطلاق ذخيرة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 1300 كيلوغرام دفعة واحدة على العدو بواسطة قاذفة القنابل "آر بي أو-6000" (سميرتش-2) عيار 213 ملم. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T07:56+0000
2024-01-14T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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هذه الأسلحة موجودة في خدمة لواء الاستطلاع والهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية، وتم نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لتفيذهم مهمات قتالية ليلاً، وفقا لصحيفة "روسكويو أروجيه".يتم رصد إحداثيات الأهداف ومدى دقة الضربات باستخدام طائرة استطلاع.وتستطيع القاذفات المناورة بشكل ممتاز، بفضل ناقلات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض"إم تي إل بي"، تستخدم كمنصات، قادرة على السير في الوحل والطين.يتم استخدام ذخيرة (حسب التعديل) بوزن 113.6 كغ أو 112.5 كغ، وتبلغ سرعة القذيفة 300 متر في الثانية، وأقصى مدى لإطلاق النار هو 5230 مترا.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قاذفات القنابل الروسية تطلق النار على القوات الأوكرانية ليلا... فيديو

07:56 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Igor Russakراجمة صواريخ "سميرتش"
راجمة صواريخ سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Igor Russak
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يمكن إطلاق ذخيرة يبلغ وزنها الإجمالي أكثر من 1300 كيلوغرام دفعة واحدة على العدو بواسطة قاذفة القنابل "آر بي أو-6000" (سميرتش-2) عيار 213 ملم.
هذه الأسلحة موجودة في خدمة لواء الاستطلاع والهجوم "سيفير-في" التابع للقوات المسلحة الروسية، وتم نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لتفيذهم مهمات قتالية ليلاً، وفقا لصحيفة "روسكويو أروجيه".
يتم رصد إحداثيات الأهداف ومدى دقة الضربات باستخدام طائرة استطلاع.
وتستطيع القاذفات المناورة بشكل ممتاز، بفضل ناقلات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض"إم تي إل بي"، تستخدم كمنصات، قادرة على السير في الوحل والطين.
يتم استخدام ذخيرة (حسب التعديل) بوزن 113.6 كغ أو 112.5 كغ، وتبلغ سرعة القذيفة 300 متر في الثانية، وأقصى مدى لإطلاق النار هو 5230 مترا.
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