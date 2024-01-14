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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/قاذفة-اللهب-سولنتسبيك-تلقي-بحممها-على-معاقل-قوات-كييف-فيديو-1084967036.html
قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو
قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" بشن ضربات مباشرة على معاقل أوكرانية وتدميرها بالقرب من... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T08:10+0000
2024-01-14T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "لا يمكن أن يحمي العدو من تأثير "سولنتسبيك" لا عمق الخنادق ولا سمك الألواح والأسقف الخرسانية".وأشارت الوزارة إلى أنه عندما تنفجر قذيفة حرارية، تصل درجة الحرارة المحيطة إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية، وأن الضغط الهائل والحرارة الشديدة يؤديان إلى حرق القوى البشرية ومعدات العدو.وأضافت الوزارة: "قام طاقم توس-1أ "سولنتسبيك" من مجموعة "فوستوك"، في منطقة نوفوميخيلوفكا، بتدمير تحصينات المسلحين الأوكرانيين، مما يسهل عمل الوحدات الهجومية الروسية".وفي وقت سابق، دمرت "سولنتسبيك" الروسية مخابئ المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حيث أطلقت المدافع النار من مسافة تزيد عن 4.5 كيلومتر، وبعد ذلك غيرت الطواقم مواقعها.
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رصد عسكري
رصد عسكري

قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو

08:10 GMT 14.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" بشن ضربات مباشرة على معاقل أوكرانية وتدميرها بالقرب من نوفوميخايلوفكا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "لا يمكن أن يحمي العدو من تأثير "سولنتسبيك" لا عمق الخنادق ولا سمك الألواح والأسقف الخرسانية".
وأشارت الوزارة إلى أنه عندما تنفجر قذيفة حرارية، تصل درجة الحرارة المحيطة إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية، وأن الضغط الهائل والحرارة الشديدة يؤديان إلى حرق القوى البشرية ومعدات العدو.
وأضافت الوزارة: "قام طاقم توس-1أ "سولنتسبيك" من مجموعة "فوستوك"، في منطقة نوفوميخيلوفكا، بتدمير تحصينات المسلحين الأوكرانيين، مما يسهل عمل الوحدات الهجومية الروسية".
وفي وقت سابق، دمرت "سولنتسبيك" الروسية مخابئ المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حيث أطلقت المدافع النار من مسافة تزيد عن 4.5 كيلومتر، وبعد ذلك غيرت الطواقم مواقعها.
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