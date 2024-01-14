https://sputnikarabic.ae/20240114/قاذفة-اللهب-سولنتسبيك-تلقي-بحممها-على-معاقل-قوات-كييف-فيديو-1084967036.html
قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو
قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" بشن ضربات مباشرة على معاقل أوكرانية وتدميرها بالقرب من... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T08:10+0000
2024-01-14T08:10+0000
2024-01-14T08:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077535414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7ec9f647c5f49f20dfd777e1e350849.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "لا يمكن أن يحمي العدو من تأثير "سولنتسبيك" لا عمق الخنادق ولا سمك الألواح والأسقف الخرسانية".وأشارت الوزارة إلى أنه عندما تنفجر قذيفة حرارية، تصل درجة الحرارة المحيطة إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية، وأن الضغط الهائل والحرارة الشديدة يؤديان إلى حرق القوى البشرية ومعدات العدو.وأضافت الوزارة: "قام طاقم توس-1أ "سولنتسبيك" من مجموعة "فوستوك"، في منطقة نوفوميخيلوفكا، بتدمير تحصينات المسلحين الأوكرانيين، مما يسهل عمل الوحدات الهجومية الروسية".وفي وقت سابق، دمرت "سولنتسبيك" الروسية مخابئ المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حيث أطلقت المدافع النار من مسافة تزيد عن 4.5 كيلومتر، وبعد ذلك غيرت الطواقم مواقعها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077535414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37dbaa77aca89d9287446d829f9be9f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طاقم منظومة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" بشن ضربات مباشرة على معاقل أوكرانية وتدميرها بالقرب من نوفوميخايلوفكا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "لا يمكن أن يحمي العدو من تأثير "سولنتسبيك" لا عمق الخنادق ولا سمك الألواح والأسقف الخرسانية".
وأشارت الوزارة إلى أنه عندما تنفجر قذيفة حرارية، تصل درجة الحرارة المحيطة إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية، وأن الضغط الهائل والحرارة الشديدة يؤديان إلى حرق القوى البشرية ومعدات العدو.
وأضافت الوزارة: "قام طاقم توس-1أ "سولنتسبيك" من مجموعة "فوستوك"، في منطقة نوفوميخيلوفكا، بتدمير تحصينات المسلحين الأوكرانيين، مما يسهل عمل الوحدات الهجومية الروسية".
وفي وقت سابق، دمرت "سولنتسبيك" الروسية مخابئ المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، حيث أطلقت المدافع النار من مسافة تزيد عن 4.5 كيلومتر، وبعد ذلك غيرت الطواقم مواقعها.