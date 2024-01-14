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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/كوادكوبتر-روسية-تصطدم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1084977452.html
"كوادكوبتر" روسية تصطدم بطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
"كوادكوبتر" روسية تصطدم بطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
انتشر مقطع فيديو لمعركة جوية بين طائرة الاستطلاع الرباعية الروسية "كوادكوبتر" وطائرة مسيرة أوكرانية، وهذه المرة في سماء فيربوف. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T14:19+0000
2024-01-14T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أثناء مراقبة الوضع على الأرض، لاحظ مشغل الطائرة المسيرة الروسية طائرة مسيرة معادية كانت تقوم أيضًا بالاستطلاع الجوي، لكنها كانت على مستوى منخفض ولم تلاحظ الطائرة الروسية.وذكرت قناة "روسكايا فيسنا"، أنه "من أجل إنقاذ حياة جنودنا من قصف طائرات العدو المسيرة وضبط النيران، أرسل مشغلو الطائرات المسيرة طائراتهم من طراز "كوادكوبتر" للاصطدام بها وتدميرها".وبعد محاولات عدة فاشلة للتقارب، تم الاصطدام أخيرا وسقطت الطائرة المسيرة الأوكرانية على الأرض.وبعد ذلك، سجل المشغل إحداثيات سقوط الطائرة المعادية، وأرسل إلى هناك طائرة مسيرة أكبر وأقوى مع خطاف، والتقطت الطائرة المسيرة الطائرة الرباعية "كوادكوبتر" ونقلتها إلى قاعدتها، وسوف تعود الطائرة الرباعية للخدمة بعد الإصلاحات.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"كوادكوبتر" روسية تصطدم بطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو

14:19 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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انتشر مقطع فيديو لمعركة جوية بين طائرة الاستطلاع الرباعية الروسية "كوادكوبتر" وطائرة مسيرة أوكرانية، وهذه المرة في سماء فيربوف.
أثناء مراقبة الوضع على الأرض، لاحظ مشغل الطائرة المسيرة الروسية طائرة مسيرة معادية كانت تقوم أيضًا بالاستطلاع الجوي، لكنها كانت على مستوى منخفض ولم تلاحظ الطائرة الروسية.
وذكرت قناة "روسكايا فيسنا"، أنه "من أجل إنقاذ حياة جنودنا من قصف طائرات العدو المسيرة وضبط النيران، أرسل مشغلو الطائرات المسيرة طائراتهم من طراز "كوادكوبتر" للاصطدام بها وتدميرها".
وبعد محاولات عدة فاشلة للتقارب، تم الاصطدام أخيرا وسقطت الطائرة المسيرة الأوكرانية على الأرض.
وبعد ذلك، سجل المشغل إحداثيات سقوط الطائرة المعادية، وأرسل إلى هناك طائرة مسيرة أكبر وأقوى مع خطاف، والتقطت الطائرة المسيرة الطائرة الرباعية "كوادكوبتر" ونقلتها إلى قاعدتها، وسوف تعود الطائرة الرباعية للخدمة بعد الإصلاحات.
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