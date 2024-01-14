https://sputnikarabic.ae/20240114/كوادكوبتر-روسية-تصطدم-بطائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1084977452.html
"كوادكوبتر" روسية تصطدم بطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
"كوادكوبتر" روسية تصطدم بطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
انتشر مقطع فيديو لمعركة جوية بين طائرة الاستطلاع الرباعية الروسية "كوادكوبتر" وطائرة مسيرة أوكرانية، وهذه المرة في سماء فيربوف. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T14:19+0000
2024-01-14T14:19+0000
2024-01-14T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أثناء مراقبة الوضع على الأرض، لاحظ مشغل الطائرة المسيرة الروسية طائرة مسيرة معادية كانت تقوم أيضًا بالاستطلاع الجوي، لكنها كانت على مستوى منخفض ولم تلاحظ الطائرة الروسية.وذكرت قناة "روسكايا فيسنا"، أنه "من أجل إنقاذ حياة جنودنا من قصف طائرات العدو المسيرة وضبط النيران، أرسل مشغلو الطائرات المسيرة طائراتهم من طراز "كوادكوبتر" للاصطدام بها وتدميرها".وبعد محاولات عدة فاشلة للتقارب، تم الاصطدام أخيرا وسقطت الطائرة المسيرة الأوكرانية على الأرض.وبعد ذلك، سجل المشغل إحداثيات سقوط الطائرة المعادية، وأرسل إلى هناك طائرة مسيرة أكبر وأقوى مع خطاف، والتقطت الطائرة المسيرة الطائرة الرباعية "كوادكوبتر" ونقلتها إلى قاعدتها، وسوف تعود الطائرة الرباعية للخدمة بعد الإصلاحات.
سبوتنيك عربي
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2024
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"كوادكوبتر" روسية تصطدم بطائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
انتشر مقطع فيديو لمعركة جوية بين طائرة الاستطلاع الرباعية الروسية "كوادكوبتر" وطائرة مسيرة أوكرانية، وهذه المرة في سماء فيربوف.
أثناء مراقبة الوضع على الأرض، لاحظ مشغل الطائرة المسيرة الروسية طائرة مسيرة معادية كانت تقوم أيضًا بالاستطلاع الجوي، لكنها كانت على مستوى منخفض ولم تلاحظ الطائرة الروسية.
وذكرت قناة "روسكايا فيسنا"، أنه "من أجل إنقاذ حياة جنودنا من قصف طائرات العدو المسيرة وضبط النيران، أرسل مشغلو الطائرات المسيرة طائراتهم من طراز "كوادكوبتر" للاصطدام بها وتدميرها".
وبعد محاولات عدة فاشلة للتقارب، تم الاصطدام أخيرا وسقطت الطائرة المسيرة الأوكرانية على الأرض.
وبعد ذلك، سجل المشغل إحداثيات سقوط الطائرة المعادية، وأرسل إلى هناك طائرة مسيرة أكبر وأقوى مع خطاف، والتقطت الطائرة المسيرة الطائرة الرباعية "كوادكوبتر" ونقلتها إلى قاعدتها، وسوف تعود الطائرة الرباعية للخدمة بعد الإصلاحات.