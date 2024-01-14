https://sputnikarabic.ae/20240114/لغز-كوني-كبير-علماء-يعثرون-على-حلقة-ضخمة-من-المجرات-في-الفضاء-1084965930.html

"لغز كوني كبير".. علماء يعثرون على حلقة ضخمة من المجرات في الفضاء

"لغز كوني كبير".. علماء يعثرون على حلقة ضخمة من المجرات في الفضاء

اكتشفت طالبة دكتوراه في بريطانيا، في الآونة الأخيرة، هيكلا ضخما يتكون من مجرات ومجموعات مجرية بأكملها في الفضاء، ما يتحدى نظريات البشر عن الكون. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T07:25+0000

2024-01-14T07:25+0000

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ويقدّر قُطر الحلقة الكبيرة بحوالي 1.3 مليار سنة ضوئية، بينما يبلغ محيطها حوالي 4 مليارات سنة ضوئية، وفقا لموقع "Live Science".وتشير العديد من المنشورات الإعلامية، إلى أن الحجم الهائل للتكوين يجعله يبدو أكبر بنحو 15 مرة من حجم القمر، عند مشاهدته من كوكب الأرض.وتم التعرف على الهيكل الضخم من قبل أليكسيا لوبيز، طالبة الدكتوراه في جامعة سنترال لانكشاير، التي قدمت النتائج التي توصلت إليها في الاجتماع رقم 243 للجمعية الفلكية الأمريكية.ويعود الفضل أيضا إلى لوبيز في تحديد هيكل فضائي عملاق آخر، يُعرف باسم "القوس الكبير"، والذي يمتد على حوالي 3.3 مليار سنة ضوئية.وقالت لوبيز: "ليس من السهل تفسير أي من هذين الهيكلين فائقي الضخامة في فهمنا الحالي للكون، إن أحجامهما الكبيرة جدا، وأشكالهما المميزة، وقربهما الكوني يجب أن تخبرنا بالتأكيد بشيء مهم، ولكن ما هو بالتحديد".وأضافت: "من النظريات الكونية الحالية، لم نعتقد أن الهياكل على هذا النطاق ممكنة".

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