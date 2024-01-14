https://sputnikarabic.ae/20240114/ما-هي-الحرب-النفسية-وكيف-يمكنها-تغيير-مسارات-الحروب؟-1084986082.html
ما هي "الحرب النفسية" وكيف يمكنها تغيير مسارات الحروب؟
ما هي "الحرب النفسية" وكيف يمكنها تغيير مسارات الحروب؟
تحتاج "الحرب النفسية" إلى نوع خاص من الجنود، الذين لديهم خبرات في التواصل مع الآخرين وتكتيكات إقناع غير عادية، لتنفيذ ما يطلق عليه "العمليات النفسية" التي إما... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T18:03+0000
2024-01-14T18:03+0000
2024-01-14T18:03+0000
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ويتم استغلال "الحرب النفسية" لزيادة معاناة العدو بصورة تجعل الجنود يشعر بترقب وقلق يجعل بعضهم يفقد الأمل في الانتصار وربما يقوده للانسحاب من المعركة أو الاستلام للعدو دون قتال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
ما هي "الحرب النفسية" وكيف يمكنها تغيير مسارات الحروب؟
تحتاج "الحرب النفسية" إلى نوع خاص من الجنود، الذين لديهم خبرات في التواصل مع الآخرين وتكتيكات إقناع غير عادية، لتنفيذ ما يطلق عليه "العمليات النفسية" التي إما أن تكون لحشد الدعم من الحلفاء أو للنيل من معنويات العدو.
ويتم استغلال "الحرب النفسية" لزيادة معاناة العدو بصورة تجعل الجنود يشعر بترقب وقلق يجعل بعضهم يفقد الأمل في الانتصار وربما يقوده للانسحاب من المعركة أو الاستلام للعدو دون قتال.