https://sputnikarabic.ae/20240114/محافظ-طرطوس-لـسبوتنيك-جميع-الطرقات-في-المحافظة-مفتوحة-وسنقيم-الأضرار-مع-انحسار-المنخفض-1084970003.html
محافظ طرطوس لـ"سبوتنيك": جميع الطرقات في المحافظة مفتوحة وسنقيم الأضرار مع انحسار المنخفض
محافظ طرطوس لـ"سبوتنيك": جميع الطرقات في المحافظة مفتوحة وسنقيم الأضرار مع انحسار المنخفض
أكد محافظ طرطوس، فراس الحامد، أن المنخفض الجوي القوي والذي لم تشهد مثله المنطقة منذ زمن، أثّر على بعض المحاصيل وأنتج فيضانات في بعض المناطق وخاصة مجرى النهر... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T10:22+0000
2024-01-14T10:22+0000
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الحامد أوضح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "نتيجة الغزارة المطرية التي تفوق قدرة المصارف المحلية، أصبح هناك فيضانات كبيرة في المناطق المحيطة بالنهر الكبير، الذي شهد غزارة غير طبيعية، خاصة بعد قدوم موارد كبيرة في المناطق القريبة من طرطوس كتل كلخ في ريف حمص ومنطقة المزينة عبر بعض الأنهار الفرعية التي تغذي النهر الكبير".وحول التعويضات للخسائر التي مني بها المزارعون في المنطقة، أكد محافظ طرطوس، بالقول: "هذا إجراء حكومي، وستقوم المحافظة فور انتهاء المنخفض وانحسار المياه بشكل كامل بتقييم كل الأضرار عبر لجان متخصصة إن كانت في محاصيل أو بيوت بلاستيكية أو غيرها، ونقل التقرير كاملا للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا".
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تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
محافظ طرطوس لـ"سبوتنيك": جميع الطرقات في المحافظة مفتوحة وسنقيم الأضرار مع انحسار المنخفض
حصري
أكد محافظ طرطوس، فراس الحامد، أن المنخفض الجوي القوي والذي لم تشهد مثله المنطقة منذ زمن، أثّر على بعض المحاصيل وأنتج فيضانات في بعض المناطق وخاصة مجرى النهر الكبير، غربي سوريا.
الحامد أوضح في حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أنه "نتيجة الغزارة المطرية التي تفوق قدرة المصارف المحلية، أصبح هناك فيضانات كبيرة في المناطق المحيطة بالنهر الكبير، الذي شهد غزارة غير طبيعية، خاصة بعد قدوم موارد كبيرة في المناطق القريبة من طرطوس كتل كلخ في ريف حمص ومنطقة المزينة عبر بعض الأنهار الفرعية التي تغذي النهر الكبير".
وتابع محافظ طرطوس، بالقول إن كل التدفقات المائية التي وصلت للمحافظة أدت إلى غمر مساحات من المناطق الزراعية وتضرر قسم من المزروعات كالقمح والحمضيات والبطاطا على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى البيوت البلاستيكية.
ونوّه الحامد إلى أن المحافظة تعاملت مع الموضوع بكافة الكوادر والآليات وكانت بحالة جهوزية قصوى لفتح الطرقات، وقاموا بالتعامل عبر الآليات الهندسية بفتح كل الطرقات وخاصة جنوب المحافظة بما في ذلك سهل عكار، مشددا على عدم وجود أي طريق غير سالك.
وحول التعويضات للخسائر التي مني بها المزارعون في المنطقة، أكد محافظ طرطوس، بالقول: "هذا إجراء حكومي، وستقوم المحافظة فور انتهاء المنخفض وانحسار المياه بشكل كامل بتقييم كل الأضرار عبر لجان متخصصة إن كانت في محاصيل أو بيوت بلاستيكية أو غيرها، ونقل التقرير كاملا للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا".