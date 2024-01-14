https://sputnikarabic.ae/20240114/مسؤولة-سابقة-في-البنتاغون-الجيش-الروسي-سيصطاد-مقاتلات-إف--16-في-أوكرانيا-1084968468.html
مسؤولة سابقة في البنتاغون: الجيش الروسي سيصطاد مقاتلات "إف- 16" في أوكرانيا
مسؤولة سابقة في البنتاغون: الجيش الروسي سيصطاد مقاتلات "إف- 16" في أوكرانيا
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفا ع الأمريكية) الملازمة كارين كوياتكوفسكي، أن الجيش الروسي سيبدأ في مطاردة مقاتلات "إف-16" الغربية في أوكرانيا. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T09:21+0000
2024-01-14T09:21+0000
2024-01-14T09:21+0000
رصد عسكري
العالم
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وقالت كوياتكوفسكي في مقابلة مع قناة "ديالوغ وركس" على "يوتيوب": "إذا أخذنا عددًا صغيرًا من طائرات "إف-16"، ووضعنا فيها طيارين عديمي الخبرة، وأرسلناهم على الفور إلى منطقة قتال نشطة للغاية، سيتم اصطيادهم على وجه التحديد حتى لو كان هناك عدد قليل من المقاتلات، لأن هذه المقاتلات قادرة على حمل أسلحة يمكنها ضرب عمق الأراضي الروسية، وقد أظهر الأوكرانيون أنهم مستعدون لمحاولة توسيع نطاق الأعمال القتالية إلى ما وراء الحدود الروسية الأصلية... بشكل عام، سيتم مطاردتها".وأشارت كوياتكوفسكي أيضًا إلى أن افتقار الأوكرانيين للخبرة في استخدام الطائرات الأمريكية في القتال سيؤثر على قدرة هذه الطائرات على الصمود في المعارك مع القوات الروسية.وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن كييف ستتسلم طائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيينوقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، إن "لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف، في عام 2024"، وذكرت أيضًا أن "البلاد تعتزم إرسال 12-18 من هذه المقاتلات إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" في رومانيا".كما أكد السفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولجين، أن هولندا "تغض الطرف" عن حقيقة أن توريد مقاتلاتها من طراز "إف-16" سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وزيادة المعاناة لمواطنيها.ووفقًا لصحيفة "بيرلينغسكي"، ستقوم الدنمارك بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بعد ستة أشهر من الموعد المقرر، وأعرب مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، عن شكوكه بشأن التأخير في عمليات التسليم.
https://sputnikarabic.ae/20231222/هولندا-تبلغ-زيلينسكي-بإعداد-18-مقاتلة-إف-16-للتسليم-وروسيا-تحضر-قاتلها-1084368430.html
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رصد عسكري, العالم
مسؤولة سابقة في البنتاغون: الجيش الروسي سيصطاد مقاتلات "إف- 16" في أوكرانيا
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون (وزارة الدفا ع الأمريكية) الملازمة كارين كوياتكوفسكي، أن الجيش الروسي سيبدأ في مطاردة مقاتلات "إف-16" الغربية في أوكرانيا.
وقالت كوياتكوفسكي في مقابلة مع قناة "ديالوغ وركس" على "يوتيوب": "إذا أخذنا عددًا صغيرًا من طائرات "إف-16"، ووضعنا فيها طيارين عديمي الخبرة، وأرسلناهم على الفور إلى منطقة قتال نشطة للغاية، سيتم اصطيادهم على وجه التحديد حتى لو كان هناك عدد قليل من المقاتلات، لأن هذه المقاتلات قادرة على حمل أسلحة يمكنها ضرب عمق الأراضي الروسية، وقد أظهر الأوكرانيون أنهم مستعدون لمحاولة توسيع نطاق الأعمال القتالية إلى ما وراء الحدود الروسية الأصلية... بشكل عام، سيتم مطاردتها".
22 ديسمبر 2023, 13:31 GMT
وأشارت كوياتكوفسكي أيضًا إلى أن افتقار الأوكرانيين للخبرة في استخدام الطائرات الأمريكية في القتال سيؤثر على قدرة هذه الطائرات على الصمود في المعارك مع القوات الروسية.
وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، وأكد البيت الأبيض أن كييف ستتسلم طائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، إن "لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات "إف-16" إلى كييف، في عام 2024"، وذكرت أيضًا أن "البلاد تعتزم إرسال 12-18 من هذه المقاتلات إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" في رومانيا".
كما أكد السفير الروسي لدى هولندا، ألكسندر شولجين، أن هولندا "تغض الطرف" عن حقيقة أن توريد مقاتلاتها من طراز "إف-16" سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وزيادة المعاناة لمواطنيها.
ووفقًا لصحيفة "بيرلينغسكي"، ستقوم الدنمارك بتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بعد ستة أشهر من الموعد المقرر، وأعرب مستشار قيادة القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، عن شكوكه بشأن التأخير في عمليات التسليم.