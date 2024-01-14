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مسؤول أمريكي ينفي تنفيذ أي ضربة عسكرية في اليمن اليوم
مسؤول أمريكي ينفي تنفيذ أي ضربة عسكرية في اليمن اليوم
نفى مسؤول عسكري أمريكي تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف، اليوم الأحد، في اليمن. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T19:05+0000
2024-01-14T19:05+0000
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وأفادت وكالة "فرانس برس”، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، بأنة "لم يتم تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف باليمن اليوم"، وذلك ردا على تقارير بثتها وسائل إعلام يمنية تشير إلى غارات أمريكية بريطانية بمديرية اللحية، شمالي محافظة الحديدة، في غرب اليمن.وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، في وقت سابق اليوم، بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية"، مشيرا إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأمريكي المعادي في سماء محافظة الحديدة.وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر أمس السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات". وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة. وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر. وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم. وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
https://sputnikarabic.ae/20240114/إيران-وأنصار-الله-يؤكدان-على-ضمان-أمن-الشحن-الدولي-في-البحر-الأحمر-1084984242.html
https://sputnikarabic.ae/20240114/هل-أضعفت-الضربات-الأمريكية-أنصار-الله-أم-أنها-لا-تزال-قادرة-على-استهداف-السفن-1084979072.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول أمريكي ينفي تنفيذ أي ضربة عسكرية في اليمن اليوم

19:05 GMT 14.01.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reaganالأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" وطراد الصواريخ "شنسلورسفيل"
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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نفى مسؤول عسكري أمريكي تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف، اليوم الأحد، في اليمن.
وأفادت وكالة "فرانس برس”، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، بأنة "لم يتم تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف باليمن اليوم"، وذلك ردا على تقارير بثتها وسائل إعلام يمنية تشير إلى غارات أمريكية بريطانية بمديرية اللحية، شمالي محافظة الحديدة، في غرب اليمن.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، في وقت سابق اليوم، بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية"، مشيرا إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأمريكي المعادي في سماء محافظة الحديدة.
وعاود الطيران الأمريكي والبريطاني، فجر أمس السبت، قصف العاصمة اليمنية صنعاء بغارة جوية استهدفت قاعدة "الديلمي" الجوية.
وصرح مصدر في السلطة المحلية لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الطيران الأمريكي والبريطاني، يعاود قصف العاصمة صنعاء وسط اليمن بغارة على قاعدة الديلمي الجوية، شمالي صنعاء".
سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
إيران و"أنصار الله" يؤكدان على ضمان أمن الشحن الدولي في البحر الأحمر
17:57 GMT
وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" عبر حسابها على موقع "إكس"، إن "العدو الأمريكي البريطاني، يستهدف العاصمة صنعاء بعدد من الغارات".
وتأتي الغارات غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا، على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
هل أضعفت الضربات الأمريكية "أنصار الله" أم أنها لا تزال قادرة على استهداف السفن؟
14:34 GMT
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.
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