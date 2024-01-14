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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/مسيرات-زالا-ولانسيت-تدمر-دبابات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1084968645.html
مسيرات "لانسيت" الروسية تدمر دبابات تابعة لقوات كييف... فيديو
مسيرات "لانسيت" الروسية تدمر دبابات تابعة لقوات كييف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف بوساطة طائرة من دون طيار من طراز "لانسيت" على... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T09:21+0000
2024-01-14T09:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
العالم
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وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات من دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات من دون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240114/قاذفة-اللهب-سولنتسبيك-تلقي-بحممها-على-معاقل-قوات-كييف-فيديو-1084967036.html
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روسيا, رصد عسكري, العالم
روسيا, رصد عسكري, العالم

مسيرات "لانسيت" الروسية تدمر دبابات تابعة لقوات كييف... فيديو

09:21 GMT 14.01.2024 (تم التحديث: 09:27 GMT 14.01.2024)
© Defense Minister of the Russian Federationمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف بوساطة طائرة من دون طيار من طراز "لانسيت" على الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، تنفيذ ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات من دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات من دون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".
وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة اللهب "سولنتسبيك" تلقي بحممها على معاقل قوات كييف... فيديو
08:10 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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