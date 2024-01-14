https://sputnikarabic.ae/20240114/مسيرات-زالا-ولانسيت-تدمر-دبابات-تابعة-لقوات-كييف-فيديو--1084968645.html

مسيرات "لانسيت" الروسية تدمر دبابات تابعة لقوات كييف... فيديو

مسيرات "لانسيت" الروسية تدمر دبابات تابعة لقوات كييف... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف بوساطة طائرة من دون طيار من طراز "لانسيت" على... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T09:21+0000

2024-01-14T09:21+0000

2024-01-14T09:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

العالم

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وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى بما في ذلك نظام كينجال الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات من دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات من دون طيار، لقد نجح ضرب جميع الأهداف المحددة".وأفادت الدفاع الروسية، في بيانها، أنه تم تحييد أكثر من 835 عسكريا أوكرانيا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.وتابعت أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خلال 24 ساعة، 21 طائرة أوكرانية من دون طيار في مناطق خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى 8 صواريخ من نظام "هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240114/قاذفة-اللهب-سولنتسبيك-تلقي-بحممها-على-معاقل-قوات-كييف-فيديو-1084967036.html

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