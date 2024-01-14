https://sputnikarabic.ae/20240114/مصر-للطيران-تسير-رحلات-مباشرة-من-القاهرة-إلى-مصراتة-بداية-من-25-يناير-1084984066.html
"مصر للطيران" تسير رحلات مباشرة من القاهرة إلى مصراتة بداية من 25 يناير
"مصر للطيران" تسير رحلات مباشرة من القاهرة إلى مصراتة بداية من 25 يناير
أعلنت شركة "مصر للطيران" اعتزامها تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة مصراتة الليبية اعتبارا من يوم 25 يناير/ كانون الأول الجاري. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T18:01+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن رئيس مجلس إدارة "مصر للطيران"، يحيى زكريا، قوله بأن الخط الجديد يشمل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس.وأضاف المسؤول المصري إن بإطلاق ذلك الخط تصبح مصراتة النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد الرحلات المسيرة إلى كل من مطار بنينا الدولي في بنغازي، ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس. وأضاف زكريا أن رحلة الشركة ستقلع من مطار القاهرة الدولي برقم "MS827" في تمام الساعة 12:15 ظهرا، ومن المقرر أنتصل إلى مصراتة الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.وقررت "مصر للطيران" تخفيض أسعار تذاكر أول أربع رحلات للخط الجديد، بواقع 50% للرحلة الأولى، و25% للرحلات الثلاث الأخرى، وذلك في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير.وبحسب زكريا، فإن أهمية الخط الجديد تكمن في خدمة المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مع زيادة الحركة بين البلدين.يشار إلى أن الشركة المصرية ستسير بذلك 15 رحلة أسبوعيا إلى ليبيا، بواقع سبع رحلات إلى بنغازي وسبع رحلات إلى طرابلس ورحلة واحدة إلى مصراتة.يذكر أنه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقبل مطار مصراتة الليبي أولى رحلات الشحن الجوي التابعة لشركة "مصر للطيران".
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
"مصر للطيران" تسير رحلات مباشرة من القاهرة إلى مصراتة بداية من 25 يناير
أعلنت شركة "مصر للطيران" اعتزامها تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة مصراتة الليبية اعتبارا من يوم 25 يناير/ كانون الأول الجاري.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن رئيس مجلس إدارة "مصر للطيران"، يحيى زكريا، قوله بأن الخط الجديد يشمل رحلة واحدة أسبوعيا كل يوم خميس.
وأضاف المسؤول المصري إن بإطلاق ذلك الخط تصبح مصراتة النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد الرحلات المسيرة إلى كل من مطار بنينا الدولي في بنغازي، ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
وأضاف زكريا أن رحلة الشركة ستقلع من مطار القاهرة الدولي برقم "MS827" في تمام الساعة 12:15 ظهرا، ومن المقرر أنتصل إلى مصراتة الساعة 15:15 بتوقيت ليبيا.
وقررت "مصر للطيران" تخفيض أسعار تذاكر أول أربع رحلات للخط الجديد، بواقع 50% للرحلة الأولى، و25% للرحلات الثلاث الأخرى، وذلك في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير.
12 سبتمبر 2023, 07:22 GMT
وبحسب زكريا، فإن أهمية الخط الجديد تكمن في خدمة المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مع زيادة الحركة بين البلدين.
يشار إلى أن الشركة المصرية ستسير بذلك 15 رحلة أسبوعيا إلى ليبيا، بواقع سبع رحلات إلى بنغازي وسبع رحلات إلى طرابلس ورحلة واحدة إلى مصراتة.
يذكر أنه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استقبل مطار مصراتة الليبي أولى رحلات الشحن الجوي التابعة لشركة "مصر للطيران".