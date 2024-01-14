https://sputnikarabic.ae/20240114/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخر-في-تبادل-إطلاق-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الخليل-1084974642.html

مقتل فلسطيني وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الخليل

مقتل فلسطيني وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي شمالي الخليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بمقتل فلسطيني وإصابة آخر بتهمة محاولة إطلاق النار على قوات للجيش الإسرائيلي شمالي الخليل. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T12:49+0000

2024-01-14T12:49+0000

2024-01-14T12:49+0000

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وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن فلسطينيين اثنين قاما بإطلاق النار على قوات للجيش الإسرائيلي في مستوطنة غوش عتصيون شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية.وأوضحت أن الفلسطينيين تمكنا من الوصول لمدخل مستوطنة "متساد"، في غوش عتصيون، وأطلقا النار على قوة للجيش الإسرائيلي، حيث قتل أحدهم وأصيب الآخر بجروح.وفي السياق نفسه، أصيب إسرائيلي، مساء أول أمس الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة بالخليل، جنوبي الضفة الغربية، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المستوطنين لضرورة البقاء في المناطق المحمية، في ظل مخاوف من تسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنة.وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) أن شخصا أصيب في حادث إطلاق النار في مستوطنة أدورا في جبل الخليل، وقالت في بيان إن المستوطن أصيب في أطرافه وهو في وعيه.في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل 3 مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق نار داخل المستوطنة، حيث قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تشير التقديرات إلى أن خلية إرهابية نفذت عملية إطلاق النار من خلف السياج. ولم يحدث أي تسلل للمستوطنة".لكن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي أصدرت تحذيرا بشأن تسلل مسلحين إلى المستوطنة، وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية أنه "تم بالفعل اكتشاف تسلل الإرهابيين إلى المستوطنة".وتحتل إسرائيل الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ عام 1967، ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.

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