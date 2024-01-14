https://sputnikarabic.ae/20240114/نتنياهو-يكرر-تهديده-الحرب-في-غزة-ستستغرق-شهورا-1084982979.html

نتنياهو يكرر تهديده: الحرب في غزة ستستغرق شهورا

نتنياهو يكرر تهديده: الحرب في غزة ستستغرق شهورا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "الحرب في غزة، ستستمرأشهرا عدة أخرى". 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T16:29+0000

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وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي قبل التصويت على تعديل ميزانية عام 2024، تحدث نتنياهو عن مرور 100 يوم عن الحرب في غزة، وقال إنه "يجب علينا إدارة هذه الحرب، والتي سوف تستغرق أشهرا عدة أخرى، ولذلك فإننا نناقش ميزانية الحرب اليوم".ولفت إلى أن "هذه الميزانية تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما كان مخططا له في الميزانية الأصلية لعام 2024، التي أُقِرَّت، العام الماضي".وكشفت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، أن إسرائيل ستواجه ارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة، في عام 2024، بسبب حرب غزة، التي دخلت شهرها الرابع.وتشير الأرقام التي نشرتها صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، إلى أن تكلفة حرب غزة يمكن أن تتراوح بين 19 إلى 24 مليار دولار، حسبما تظهر مسودة مشروع موازنة عام 2024، التي من المقرر أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الأحد.يذكر أن الحرب في غزة أكملت، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، يومها الـ100، مخلّفة حصيلة ضحايا بشرية اقتربت من 100 ألف قتيل وجريح ومفقود.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي حتى الـ14 من يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم رقم 100 للحرب على غزة)، عن مقتل أكثر من 23 ألف و700 قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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https://sputnikarabic.ae/20240114/بسبب-الحرب-على-غزة-عجز-ميزانية-إسرائيل-يرتفع-إلى-65-في-2024-1084973815.html

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