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نجل ترامب يدعو لقطع المعونات عن نظام كييف
نجل ترامب يدعو لقطع المعونات عن نظام كييف
يعتقد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، أن وقف التمويل لنظام كييف ينهي الصراع في أوكرانيا. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T06:41+0000
2024-01-14T06:41+0000
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وقال جونيور عبر حسابه على موقع "إكس": "امنعوا الأموال عنهم. هذه هي الطريقة الوحيدة لبدء المفاوضات. نحن حرفيا نعمل على خلق طبقة من المليارديرات من أقلية في أوكرانيا، بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن فلاديمير زيلينسكي أو عن أي شخص آخر".وأضاف في الفيديو الذي نشره على الحساب: "وفي ذات الوقت، يتم إرسال الشباب من أجل القتال على الخطوط الأمامية ليكونوا وقودا للمدافع".ووفقا له، فإن زيلينسكي لن يكون لديه أي فرصة إذا أوقفت الولايات المتحدة تمويلها لأوكرانيا.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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نجل ترامب يدعو لقطع المعونات عن نظام كييف

06:41 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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يعتقد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، أن وقف التمويل لنظام كييف ينهي الصراع في أوكرانيا.
وقال جونيور عبر حسابه على موقع "إكس": "امنعوا الأموال عنهم. هذه هي الطريقة الوحيدة لبدء المفاوضات. نحن حرفيا نعمل على خلق طبقة من المليارديرات من أقلية في أوكرانيا، بغض النظر عما إذا كنا نتحدث عن فلاديمير زيلينسكي أو عن أي شخص آخر".
وأضاف في الفيديو الذي نشره على الحساب: "وفي ذات الوقت، يتم إرسال الشباب من أجل القتال على الخطوط الأمامية ليكونوا وقودا للمدافع".
ووفقا له، فإن زيلينسكي لن يكون لديه أي فرصة إذا أوقفت الولايات المتحدة تمويلها لأوكرانيا.

وأكد أن أوكرانيا لم تنتصر في أي مكان، أن الحديث عن نجاحات القوات الأوكرانية هو مجرد كذبة، مشيرا إلى أن التمويل الأمريكي يؤدي فقط إلى موت مئات الآلاف من الناس.

تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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