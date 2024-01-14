https://sputnikarabic.ae/20240114/نصر-الله-إسرائيل-بعد-100-يوم-من-معركة-طوفان-الأقصى-غارقة-في-الفشل---عاجل-1084977117.html

نصر الله: إسرائيل بعد 100 يوم من معركة طوفان الأقصى "غارقة" في الفشل

نصر الله: إسرائيل بعد 100 يوم من معركة طوفان الأقصى "غارقة" في الفشل

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن إسرائيل بعد 100 يوم من معركة طوفان الأقصى "غارقة" في الفشل. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

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وأضاف نصر الله في كلمة له، أن إسرائيل في الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تشدداً وتكتماً على الأخبار من أي حرب أخرى.وتابع "لولا وسائل الإعلام لما كنا لنعرف شيئا حول ما يجري في غزة".وأشار إلى أن "عناصر حزب الله منتشرة في جميع الخطوط الأمامية وساحات المعارك مع إسرائيل"، مؤكدا أن عائلات تطالبه بإرسال أولادها إلى الخطوط الأمامية للقتال.وحث نصر الله اللبنانيين على "استقبال" النازحين من مناطق الجنوب بسبب القتال الدائر مع الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أنه لا يعلم كم ستدوم فترة التوتر في الجنوب.وأفاد الأمين العام لحزب الله، بأن أعداد جرحى الجيش الإسرائيلي التي يكشفها إعلام تل أبيب ليست محصورة في غزة وإنما بكافة الجبهات.وأكد أن إسرائيل غارقة في الفشل ولم تحقق أياً من أهدافها المعلنة وغير المعلنة في غزة.وعن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أكد نصر الله أن داعمي تل أبيب سيتدخلون حتى لا تتم إدانتها أمام العدل الدولية.وبين أن ما يجري في البحر الأحمر وجه ضربة كبيرة لاقتصاد إسرائيل. ويوافق اليوم الأحد، مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تواصل تل أبيب قصف القطاع برا وبحرا وجوا.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 60 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20240114/رئيس-بلدية-كريات-شموناه-السكان-لن-يعودوا-إلى-المدينة-حتى-تتم-إزالة-التهديد-الأمني-لـحزب-الله-1084968002.html

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