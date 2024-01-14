https://sputnikarabic.ae/20240114/وثقته-كاميرا-الشرطة-فيديو-جديد-يظهر-ما-حدث-عندما-فتح-مسلح-النار-في-جامعة-نيفادا-1084968363.html
وثقته كاميرا الشرطة.. فيديو جديد يظهر ما حدث عندما فتح مسلح النار في جامعة نيفادا
وثقته كاميرا الشرطة.. فيديو جديد يظهر ما حدث عندما فتح مسلح النار في جامعة نيفادا
أصدرت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو إضافية لكاميرا الجسم من إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي، في جامعة نيفادا. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T09:00+0000
2024-01-14T09:00+0000
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ويكشف الفيديو بعض التفاصيل المخيفة داخل الحرم الجامعي، في أثناء حادث إطلاق النار النشط، الذي حدث في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023.وفتح مسلح، عرف بأنه أنتوني بوليتو (67 عاما)، النار في المبنى الذي يضم كلية لي لإدارة الأعمال بالجامعة، ما أسفر عن مقتل 3 من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة آخر بجروح خطيرة، والذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع ضباط خدمات الشرطة الجامعية خارج قاعة فرانك وإستيلا بيم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وثقته كاميرا الشرطة.. فيديو جديد يظهر ما حدث عندما فتح مسلح النار في جامعة نيفادا
أصدرت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو إضافية لكاميرا الجسم من إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي، في جامعة نيفادا.
ويكشف الفيديو بعض التفاصيل المخيفة داخل الحرم الجامعي، في أثناء حادث إطلاق النار النشط، الذي حدث في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وفتح مسلح، عرف بأنه أنتوني بوليتو (67 عاما)، النار في المبنى الذي يضم كلية لي لإدارة الأعمال بالجامعة، ما أسفر عن مقتل 3 من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة آخر بجروح خطيرة، والذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع ضباط خدمات الشرطة الجامعية خارج قاعة فرانك وإستيلا بيم.