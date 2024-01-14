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https://sputnikarabic.ae/20240114/وثقته-كاميرا-الشرطة-فيديو-جديد-يظهر-ما-حدث-عندما-فتح-مسلح-النار-في-جامعة-نيفادا-1084968363.html
وثقته كاميرا الشرطة.. فيديو جديد يظهر ما حدث عندما فتح مسلح النار في جامعة نيفادا
وثقته كاميرا الشرطة.. فيديو جديد يظهر ما حدث عندما فتح مسلح النار في جامعة نيفادا
أصدرت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو إضافية لكاميرا الجسم من إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي، في جامعة نيفادا. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T09:00+0000
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ويكشف الفيديو بعض التفاصيل المخيفة داخل الحرم الجامعي، في أثناء حادث إطلاق النار النشط، الذي حدث في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023.وفتح مسلح، عرف بأنه أنتوني بوليتو (67 عاما)، النار في المبنى الذي يضم كلية لي لإدارة الأعمال بالجامعة، ما أسفر عن مقتل 3 من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة آخر بجروح خطيرة، والذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع ضباط خدمات الشرطة الجامعية خارج قاعة فرانك وإستيلا بيم.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وثقته كاميرا الشرطة.. فيديو جديد يظهر ما حدث عندما فتح مسلح النار في جامعة نيفادا

09:00 GMT 14.01.2024
© AP Photo / Matt Rourkeالشرطة الأمريكية تضع الأطواق في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في لويستون، ولاية ماين، الولايات المتحدة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
الشرطة الأمريكية تضع الأطواق في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في لويستون، ولاية ماين، الولايات المتحدة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
الشرطة الأمريكية تضع الأطواق في أعقاب حادث إطلاق نار جماعي في لويستون، ولاية ماين، الولايات المتحدة، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
© AP Photo / Matt Rourke
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أصدرت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، مقاطع فيديو إضافية لكاميرا الجسم من إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي، في جامعة نيفادا.
ويكشف الفيديو بعض التفاصيل المخيفة داخل الحرم الجامعي، في أثناء حادث إطلاق النار النشط، الذي حدث في يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وفتح مسلح، عرف بأنه أنتوني بوليتو (67 عاما)، النار في المبنى الذي يضم كلية لي لإدارة الأعمال بالجامعة، ما أسفر عن مقتل 3 من أعضاء هيئة التدريس، وإصابة آخر بجروح خطيرة، والذي قتل خلال تبادل لإطلاق النار مع ضباط خدمات الشرطة الجامعية خارج قاعة فرانك وإستيلا بيم.
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