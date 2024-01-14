https://sputnikarabic.ae/20240114/وزير-أوكراني-يدعو-مواطني-بلاده-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-منزليا-1084967714.html
وزير أوكراني يدعو مواطني بلاده لتصنيع الطائرات المسيرة "منزليا"
وزير أوكراني يدعو مواطني بلاده لتصنيع الطائرات المسيرة "منزليا"
دعا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، المواطنين الأوكرانيين إلى شراء قطع الغيار بأنفسهم وتصنيع الطائرات من دون طيار طراز "إف بي في" في المنزل. 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T08:42+0000
2024-01-14T08:42+0000
2024-01-14T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب فيدوروف عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "قم بتجميع وتصنيع طائرة من دون طيار "إف بي في" في المنزل"، مضيفا: "مليون طائرة من دون طيار "إف بي في" سنويًا هو هدف واقعي".وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن فيدوروف، أن أوكرانيا تخسر ألف طائرة من دون طيار في القتال كل شهر، وبحسب بعض المصادر، فإن هذا العدد قد يصل إلى 10 آلاف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بأنه تم تزويد الدبابات الروسية في منطقة العملية الخاصة بأنظمة "سيانا" للكشف عن الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) "إف بي في" وإسقاطها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240114/القوات-الروسية-تحصل-على-نظام-يشل-الطائرات-المسيرة-المعززة-بالواقع-الافتراضي-1084963924.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
وزير أوكراني يدعو مواطني بلاده لتصنيع الطائرات المسيرة "منزليا"
دعا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، المواطنين الأوكرانيين إلى شراء قطع الغيار بأنفسهم وتصنيع الطائرات من دون طيار طراز "إف بي في" في المنزل.
وكتب فيدوروف عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "قم بتجميع وتصنيع طائرة من دون طيار "إف بي في" في المنزل"، مضيفا: "مليون طائرة من دون طيار "إف بي في" سنويًا هو هدف واقعي".
وتابع بالقول: "يمكنك الحصول على دورة تدريبية حول كيفية تجميع طائرة من دون طيار عبر برنامج "زوم"، ويدعي فيدوروف، أن "الأوكرانيين قد سلموا بالفعل أكثر من 100 مسيرة محلية الصنع للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن بعضها يحتاج إلى تحسين".
وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن فيدوروف، أن أوكرانيا تخسر ألف طائرة من دون طيار في القتال كل شهر، وبحسب بعض المصادر، فإن هذا العدد قد يصل إلى 10 آلاف.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بأنه تم تزويد الدبابات الروسية في منطقة العملية الخاصة بأنظمة "سيانا" للكشف عن الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) "إف بي في" وإسقاطها.
"سانيا" هو نظام قبة أوتوماتيكي لكشف وإسقاط الطائرات المسيرة من طراز "إف بي في". ووفقا للمطور، يقوم الكاشف في النظام بمسح مسافة تصل إلى كيلومتر ونصف معينة بحثا عن وجود طائرات مسيرة من طراز "إف بي في" واحدة أو سرب كامل، ويسقطها على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد. يمكن للنظام إسقاط الطائرات المسيرة ذات الطراز المذكور، حتى وإن كانت الدبابة في حالة الحركة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.