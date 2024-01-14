https://sputnikarabic.ae/20240114/وزير-أوكراني-يدعو-مواطني-بلاده-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-منزليا-1084967714.html

وزير أوكراني يدعو مواطني بلاده لتصنيع الطائرات المسيرة "منزليا"

وزير أوكراني يدعو مواطني بلاده لتصنيع الطائرات المسيرة "منزليا"

دعا وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، ميخائيل فيدوروف، المواطنين الأوكرانيين إلى شراء قطع الغيار بأنفسهم وتصنيع الطائرات من دون طيار طراز "إف بي في" في المنزل. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T08:42+0000

2024-01-14T08:42+0000

2024-01-14T08:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103910/45/1039104524_0:112:3247:1938_1920x0_80_0_0_108d860288633973925e535f4c70d5f8.jpg

وكتب فيدوروف عبر قناته الرسمية على "تلغرام": "قم بتجميع وتصنيع طائرة من دون طيار "إف بي في" في المنزل"، مضيفا: "مليون طائرة من دون طيار "إف بي في" سنويًا هو هدف واقعي".وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن فيدوروف، أن أوكرانيا تخسر ألف طائرة من دون طيار في القتال كل شهر، وبحسب بعض المصادر، فإن هذا العدد قد يصل إلى 10 آلاف.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بأنه تم تزويد الدبابات الروسية في منطقة العملية الخاصة بأنظمة "سيانا" للكشف عن الطائرات المسيرة (المعززة بالواقع الافتراضي) "إف بي في" وإسقاطها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240114/القوات-الروسية-تحصل-على-نظام-يشل-الطائرات-المسيرة-المعززة-بالواقع-الافتراضي-1084963924.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا