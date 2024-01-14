عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/وزير-الصناعات-الاستراتيجية-الأوكراني-يؤكد-عجز-بلاده-عن-تغطية-حاجتها-من-الأسلحة--1084977278.html
وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني يؤكد عجز بلاده عن تغطية حاجتها من الأسلحة
وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني يؤكد عجز بلاده عن تغطية حاجتها من الأسلحة
قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، إن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجات الأسلحة بالكامل على... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T13:41+0000
2024-01-14T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78f8f210315eded937291e6a39396b57.jpg
وأوضح كاميشين على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "حجم إنتاجنا، بغض النظر عن مقدار الزيادة، لن يكون كافيا أبدا لتلبية 100% من احتياجاتنا، لأن احتياجاتنا اليوم أكبر من احتياجات الإنتاج الإجمالي للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي معا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240114/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-صعوبة-قيادة-إف-16--1084976966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/01/1059303989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdf29e15fc3c5ef77c5815ac7308196d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني يؤكد عجز بلاده عن تغطية حاجتها من الأسلحة

13:41 GMT 14.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، إن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجات الأسلحة بالكامل على حساب إنتاجها الخاص.
وأوضح كاميشين على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "حجم إنتاجنا، بغض النظر عن مقدار الزيادة، لن يكون كافيا أبدا لتلبية 100% من احتياجاتنا، لأن احتياجاتنا اليوم أكبر من احتياجات الإنتاج الإجمالي للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي معا".
وأضاف كاميشين: "أصعب شيء هو الإنتاج المشترك للذخائر"، لأن مكوناتها نادرة في العالم".
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يشكو من صعوبة قيادة "إف-16"
13:31 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجدار على الحدود الإسرائيلية المصرية بالقرب من منتجع البحر الأحمر إيلات - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر ترد على نتنياهو بشأن محور فلادليفا.. صور وفيديو13:53 GMTدبابة روسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала