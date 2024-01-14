https://sputnikarabic.ae/20240114/وزير-الصناعات-الاستراتيجية-الأوكراني-يؤكد-عجز-بلاده-عن-تغطية-حاجتها-من-الأسلحة--1084977278.html

وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني يؤكد عجز بلاده عن تغطية حاجتها من الأسلحة

وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني يؤكد عجز بلاده عن تغطية حاجتها من الأسلحة

قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، ألكسندر كاميشين، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، إن كييف لن تكون قادرة أبدا على تغطية احتياجات الأسلحة بالكامل على... 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T13:41+0000

2024-01-14T13:41+0000

2024-01-14T13:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

روسيا

العالم

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وأوضح كاميشين على الهواء في التلفزيون الأوكراني: "حجم إنتاجنا، بغض النظر عن مقدار الزيادة، لن يكون كافيا أبدا لتلبية 100% من احتياجاتنا، لأن احتياجاتنا اليوم أكبر من احتياجات الإنتاج الإجمالي للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي معا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240114/الجيش-الأوكراني-يشكو-من-صعوبة-قيادة-إف-16--1084976966.html

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