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https://sputnikarabic.ae/20240114/وفيات-أكثر-بـ20-مرة-الإنسانية-قد-تواجه-مرضا-جديدا-1084964754.html
"وفيات أكثر بـ20 مرة"... الإنسانية قد تواجه مرضا جديدا
"وفيات أكثر بـ20 مرة"... الإنسانية قد تواجه مرضا جديدا
من المقرر أن يناقش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير/كانون الثاني 2024، "المرض X"، الذي يمكن أن يكون... 14.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-14T06:20+0000
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ويقول إعلان الاجتماع: "مع التحذيرات الجديدة من منظمة الصحة العالمية من أن "المرض X" غير المعروف يمكن أن يسبب وفيات أكثر 20 مرة من جائحة فيروس كورونا، ما هي الجهود الجديدة اللازمة لإعداد النظم الصحية لمواجهة التحديات العديدة المقبلة؟".ستجرى المناقشة في 17 يناير الساعة 11:30- 12:15 بالتوقيت المحلي (10:30-11:15 بتوقيت غرينتش). وسيحضره رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيس وزارة الصحة البرازيلية وخبراء صحيون آخرون.في عام 2020، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه ينبغي التعرف على أن "العامل الممرض X" الأول على أنه فيروس كورونا، الذي تسبب في جائحة "كوفيد-19". وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن تتبعه عوامل آخرى. ومن بين العوامل المساهمة، يشير العلماء إلى التغيرات البيئية المتزايدة وتطوير الأسلحة البيولوجية.ونظرًا للنمو السريع لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، فمن المحتمل أن يكون "المرض X" التالي عبارة عن عدوى بكتيرية، لم يتم اكتشافها بعد.
https://sputnikarabic.ae/20231106/علماء-يحذرون-من-وباء-كبير-يطلق-العنان-لأكثر-الأمراض-فتكا-في-تاريخ-البشر-1082868244.html
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العالم, الصحة
العالم, الصحة

"وفيات أكثر بـ20 مرة"... الإنسانية قد تواجه مرضا جديدا

06:20 GMT 14.01.2024
© AFP 2023 / Rhona Wiseوباء قاتل
وباء قاتل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / Rhona Wise
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من المقرر أن يناقش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 15 إلى 19 يناير/كانون الثاني 2024، "المرض X"، الذي يمكن أن يكون أكثر فتكا بـ 20 مرة من جائحة فيروس كورونا، وفقا للموقع الإلكتروني للمنتدى.
ويقول إعلان الاجتماع: "مع التحذيرات الجديدة من منظمة الصحة العالمية من أن "المرض X" غير المعروف يمكن أن يسبب وفيات أكثر 20 مرة من جائحة فيروس كورونا، ما هي الجهود الجديدة اللازمة لإعداد النظم الصحية لمواجهة التحديات العديدة المقبلة؟".
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ستجرى المناقشة في 17 يناير الساعة 11:30- 12:15 بالتوقيت المحلي (10:30-11:15 بتوقيت غرينتش). وسيحضره رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيس وزارة الصحة البرازيلية وخبراء صحيون آخرون.
في عام 2020، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه ينبغي التعرف على أن "العامل الممرض X" الأول على أنه فيروس كورونا، الذي تسبب في جائحة "كوفيد-19". وفي الوقت نفسه، هناك احتمال كبير أن تتبعه عوامل آخرى. ومن بين العوامل المساهمة، يشير العلماء إلى التغيرات البيئية المتزايدة وتطوير الأسلحة البيولوجية.
ونظرًا للنمو السريع لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، فمن المحتمل أن يكون "المرض X" التالي عبارة عن عدوى بكتيرية، لم يتم اكتشافها بعد.
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