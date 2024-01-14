https://sputnikarabic.ae/20240114/10-منها-إلى-روسيا-مسؤول-سوري-صادراتنا-زادات-30-خلال-2023--1084973217.html

%10 منها إلى روسيا.. مسؤول سوري: صادراتنا زادات 30% خلال 2023

%10 منها إلى روسيا.. مسؤول سوري: صادراتنا زادات 30% خلال 2023

يشكل غياب النقل البحري المباشر أبرز العوائق التي تقف أمام تدفق السلع التصديرية من المواني السورية نحو الأسواق الروسية. 14.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-14T11:51+0000

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في ظل الوضع القائم وعدم وجود خط نقل بحري مباشر بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، يضطر رجال الأعمال إلى شحن صادراتهم إلى روسيا بدءا من مينائي طرطوس أو اللاذقية باتجاه المواني الللبنانية، ومن ثم إلى تركيا، وصولاً إلى الأسواق الروسية.هذه الطريق الطويلة للوصول من المصدر إلى أسواق المصب، تعني ارتفاعا في تكاليف الشحن وازديادا في الوقت المستغرق لوصول السلع، الأمر الذي يكرس في نهاية المطاف ضغطا هائلا على تنافسية السلع السورية في الأسواق الروسية.ولفت فياض إلى أن: "الحكومة السورية كانت قد أصدرت قرار لدعم المصدرين من خلال برنامج دعم شحن المنتجات الزراعية والصناعية سورية المنشأ المصدرة إلى روسيا بطريقة الشحن البحري، تشجيعاً لانسياب الصادرات السورية إلى السوق الروسية الواسعة المعوّل بأن تكون وجهة دسمة للصادرات الوطنية".ولفت مدير عام هيئة الصادرات السورية إلى أن "الأسواق الروسية لديها رغبة كبيرة بالحمضيات والخضار والكرز والفريز والمشمش والرمان إضافة إلى العديد من المواد الغذائية".وفي السياق، كشف مدير عام هيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات عن أن "تحضيرات تتم بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وجميع الجهات المعنية للمشاركة السورية في دورة العام الجاري من معرض "فود موسكو" للصناعات الغذائية".وأوضح فياض بأن "الهيئة تعمل على برنامج دعم للمشاركين في هذا المعرض بنسبة يتم العمل على تحديدها في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أنه "سيتم تحديد مساحة الجناح السوري في "فود موسكو" بناء على عدد وحجم الشركات الوطنية التي ستشارك فيه"، مؤكدا أن "المشاركة مفتوحة لكل الشركات الراغبة بذلك، وأن الهيئة تتواصل مع السفارتين "السورية في موسكو، والروسية في دمشق، لتأمين بطاقات الفيزا للمشاركين".واعتبر مدير عام هيئة الصادرات السورية أن المشاركة في معرض "فود موسكو" سيكون بداية بداية لانطلاقة سوق تجاري سوري كبير في روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240114/محافظ-طرطوس-لـسبوتنيك-جميع-الطرقات-في-المحافظة-مفتوحة-وسنقيم-الأضرار-مع-انحسار-المنخفض-1084970003.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك