https://sputnikarabic.ae/20240115/إعداد-معاهدة-ضخمة-بين-روسيا-وإيران-1085007870.html
إعداد معاهدة ضخمة بين روسيا وإيران
إعداد معاهدة ضخمة بين روسيا وإيران
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، عن الإعداد لتوقيع اتفاق كبير بين روسيا وإيران، وسوف يلاحظ الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T11:42+0000
2024-01-15T11:42+0000
2024-01-15T12:00+0000
روسيا
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العالم
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وصرحت الدفاع الروسية في بيانها بعقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد أشتياني.وأوضحت الدفاع: "شدد الطرفان على التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وهو ما سيتم تأكيده في التوقيع المرتقب على اتفاق كبير بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية".وأضافت الدفاع أن موسكو وطهران تعملان باستمرار على زيادة جهودهما المشتركة من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب متساو حقا.أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير سيرغي لافروف ونطيره، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي عزمهما على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.وأوضحت الوزارة في بيان حول محادثة هاتفية للوزيرين: "تم التعبير عن التزام متبادل لزيادة تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك على أساس اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 25 ديسمبر/ كانون الأول، في سانت بطرسبورغ، بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران".
https://sputnikarabic.ae/20240115/مناورات-لقوات-الهندسة-التابعة-للجيش-الروسي-في-ضواحي-موسكو-1085000202.html
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روسيا, إيران, العالم
إعداد معاهدة ضخمة بين روسيا وإيران
11:42 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 12:00 GMT 15.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، عن الإعداد لتوقيع اتفاق كبير بين روسيا وإيران، وسوف يلاحظ الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه.
وصرحت الدفاع الروسية في بيانها بعقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني محمد أشتياني.
وأوضحت الدفاع: "شدد الطرفان على التزامهما بالمبادئ الأساسية للعلاقات الروسية الإيرانية، بما في ذلك الاحترام غير المشروط لسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وهو ما سيتم تأكيده في التوقيع المرتقب على اتفاق كبير بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المحادثة الهاتفية جرت في جو ودي وأصبحت خطوة أخرى في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.
وأضافت الدفاع أن موسكو وطهران تعملان باستمرار على زيادة جهودهما المشتركة من أجل بناء عالم متعدد الأقطاب متساو حقا.
أفادت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الوزير سيرغي لافروف ونطيره، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكدا خلال اتصال هاتفي عزمهما على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.
وأوضحت الوزارة في بيان حول محادثة هاتفية للوزيرين: "تم التعبير عن التزام متبادل لزيادة تعزيز التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك على أساس اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في 25 ديسمبر/ كانون الأول، في سانت بطرسبورغ، بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران".