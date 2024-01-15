https://sputnikarabic.ae/20240115/استئناف-الولايات-المتحدة-استيراد-النفط-الروسي-1085007185.html
استئناف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي
استئناف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي
كشفت البيانات الإحصائية الأمريكية الرسمية أن الولايات المتحدة استأنفت شراء النفط الروسي، حيث تم إجراء أول صفقة من الوقود في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وذلك بعد... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T11:25+0000
2024-01-15T11:25+0000
2024-01-15T11:25+0000
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وبحسب بيانات الإحصاء الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، استوردت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 36.8 ألف برميل من النفط الروسي بسعر 74 دولارا للبرميل، وفي نوفمبر، اشترت 9.9 ألف برميل أخرى، تكلفة كل منها 76 دولارا.وتشير هذه الصفقة أن النفط الذي تم اشترته الولايات المتحدة زاد عن "السقف السعري" الذي تم فرضه من قبل الدول الغربية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
استئناف الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي
كشفت البيانات الإحصائية الأمريكية الرسمية أن الولايات المتحدة استأنفت شراء النفط الروسي، حيث تم إجراء أول صفقة من الوقود في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف العام.
وبحسب بيانات الإحصاء الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، استوردت واشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 36.8 ألف برميل من النفط الروسي بسعر 74 دولارا للبرميل، وفي نوفمبر، اشترت 9.9 ألف برميل أخرى، تكلفة كل منها 76 دولارا.