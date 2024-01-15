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https://sputnikarabic.ae/20240115/اعتقال-لاعب-إسرائيلي-في-تركيا-بسبب-عبارة-على-معصمه-وأنباء-عن-ترحيله-صور--1085003756.html
اعتقال لاعب إسرائيلي في تركيا بسبب عبارة على معصمه وأنباء عن ترحيله... صور
اعتقال لاعب إسرائيلي في تركيا بسبب عبارة على معصمه وأنباء عن ترحيله... صور
أعلن نادي أنطاليا سبور التركي استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل عن الفريق، إثر إشهاره عبارة كتبت على معصمه بعد تسجيله الهدف. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T09:33+0000
2024-01-15T09:33+0000
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وأظهر جيهزقيل البالغ 28 عاما إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفا في مرمى طرابزون سبور، وكتب على الضمادات عبارة "100 يوم، 10/7"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأوضح النادي، في بيان، يوم أمس الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي، وقال في بيان، إن "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي".وتناقل عدد من وسائل إعلام تركية، بينها وسائل إعلام رسمية، أن اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء أمس الأحد.وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، يوم أمس الأحد، إن الادعاء العام بدأ تحقيقا مع جيهزقيل مهاجم نادي أنطاليا سبور.وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، أن السلطات التركية أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي سغيف يحزكيل وسيغادر تركيا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

اعتقال لاعب إسرائيلي في تركيا بسبب عبارة على معصمه وأنباء عن ترحيله... صور

09:33 GMT 15.01.2024
CC0 / pixel2013 / pixabayكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
CC0 / pixel2013 / pixabay
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أعلن نادي أنطاليا سبور التركي استبعاد اللاعب الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل عن الفريق، إثر إشهاره عبارة كتبت على معصمه بعد تسجيله الهدف.
وأظهر جيهزقيل البالغ 28 عاما إحدى يديه وكانت مغطاة بالضمادات بعد تسجيله هدفا في مرمى طرابزون سبور، وكتب على الضمادات عبارة "100 يوم، 10/7"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأوضح النادي، في بيان، يوم أمس الأحد، أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وفي معرض تعليقه على قرار الاستبعاد، أعرب رئيس النادي سنان بوزتبه، عن استغرابه لتصرف اللاعب الإسرائيلي، وقال في بيان، إن "النادي حذف مشهد التصرف غير المقبول الذي قام به اللاعب من حسابات التواصل الاجتماعي العائدة لنا، لن نسمح لمثل هذه التصرفات ما دمت رئيسا لهذا النادي".
وتناقل عدد من وسائل إعلام تركية، بينها وسائل إعلام رسمية، أن اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء أمس الأحد.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج، يوم أمس الأحد، إن الادعاء العام بدأ تحقيقا مع جيهزقيل مهاجم نادي أنطاليا سبور.
وكتب الوزير التركي في منشور على منصة "إكس"، إن "مكتب المدعي العام في أنطاليا بدأ تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساجيف جيهزقيل بتهمة تحريض الناس على الكراهية، بسبب إيماءته القبيحة الداعمة للمذبحة الإسرائيلية في غزة، بعد تسجيله هدفا في مباراة أنطاليا سبور وطرابزون سبور في الدوري الممتاز".
وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الاثنين، أن السلطات التركية أفرجت عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي سغيف يحزكيل وسيغادر تركيا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 60 ألف مصاب.
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