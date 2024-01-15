https://sputnikarabic.ae/20240115/الخارجية-الروسية-تعلق-ساخرة-على-الخطة-السرية-لمهاجمة-الناتو-توقعات-قوية-لبرج-الحوت-1084997624.html
الخارجية الروسية ساخرة من "الخطة السرية" لمهاجمة "الناتو": توقعات قوية لبرج الحوت
الخارجية الروسية ساخرة من "الخطة السرية" لمهاجمة "الناتو": توقعات قوية لبرج الحوت
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بسخرية، أن "الخطة" حول كيفية مهاجمة روسيا لحلف شمال الأطلسي، والتي نشرتها صحيفة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T08:13+0000
2024-01-15T08:13+0000
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وفي منشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "قرأت (الخطة السرية) الألمانية التي تسربت إلى مكتب معلومات (بيلد)"، مضيفة بسخرية أن "الخطة" تعتبر "توقعات قوية لبرج الحوت". وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.وبحسب ما ورد، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي الذي يربط كالينينغراد الروسية مع بيلاروسيا عبر ليتوانيا. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html
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روسيا, العالم, الناتو
الخارجية الروسية ساخرة من "الخطة السرية" لمهاجمة "الناتو": توقعات قوية لبرج الحوت
08:13 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 08:54 GMT 15.01.2024)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بسخرية، أن "الخطة" حول كيفية مهاجمة روسيا لحلف شمال الأطلسي، والتي نشرتها صحيفة ألمانية، هي "توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت في برج السرطان العام الماضي".
وفي منشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "قرأت (الخطة السرية) الألمانية التي تسربت إلى مكتب معلومات (بيلد)"، مضيفة بسخرية أن "الخطة" تعتبر "توقعات قوية لبرج الحوت".
وجاء ذلك تعليقا على "الوثيقة السرية" التي نشرتها صحيفة "بيلد" بشأن استعدادات ألمانيا لـ "صدام عسكري محتمل بين (الناتو) وروسيا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.
وبحسب ما ورد
، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي الذي يربط كالينينغراد الروسية مع بيلاروسيا عبر ليتوانيا. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.
وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.