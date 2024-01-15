https://sputnikarabic.ae/20240115/الدفاع-الألمانية-تعلق-على-لخطة-السرية-الروسية-المزعومة-لمهاجة-الناتو--1085005322.html
الدفاع الألمانية تعلق على "الخطة السرية" الروسية المزعومة لمهاجمة "الناتو"
الدفاع الألمانية تعلق على "الخطة السرية" الروسية المزعومة لمهاجمة "الناتو"
ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير إعلامية حول "الخطة السرية" الروسية المزعومة لمهاجمة الناتو، أن الاستعدادات للسيناريوهات غير... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T10:48+0000
2024-01-15T10:48+0000
2024-01-15T11:08+0000
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وقالت الوزارة ردا على تحقيق لصحيفة "بيلد": "النظر في سيناريوهات مختلفة، حتى لو كانت غير محتملة على الإطلاق، هو جزء من الممارسة العسكرية اليومية، خاصة أثناء تدريب الجيش".وفي منشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "قرأت (الخطة السرية) الألمانية التي تسربت إلى مكتب معلومات (بيلد)"، مضيفةً بسخرية أن "الخطة" تعتبر "توقعات قوية لبرج الحوت".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.وبحسب ما ورد، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي الذي يربط كالينينغراد الروسية مع بيلاروسيا عبر ليتوانيا. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240115/الخارجية-الروسية-تعلق-ساخرة-على-الخطة-السرية-لمهاجمة-الناتو-توقعات-قوية-لبرج-الحوت-1084997624.html
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أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
أخبار ألمانيا, العالم, روسيا
الدفاع الألمانية تعلق على "الخطة السرية" الروسية المزعومة لمهاجمة "الناتو"
10:48 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 11:08 GMT 15.01.2024)
ذكرت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير إعلامية حول "الخطة السرية" الروسية المزعومة لمهاجمة الناتو، أن الاستعدادات للسيناريوهات غير المتوقعة للغاية هو جزء من الأعمال العسكرية اليومية.
وقالت الوزارة ردا على تحقيق لصحيفة "بيلد": "النظر في سيناريوهات مختلفة، حتى لو كانت غير محتملة على الإطلاق، هو جزء من الممارسة العسكرية اليومية، خاصة أثناء تدريب الجيش".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بسخرية، أن "الخطة" حول كيفية مهاجمة روسيا لحلف شمال الأطلسي، والتي نشرتها صحيفة ألمانية، هي "توقعات الأبراج لمواليد برج الحوت في برج السرطان العام الماضي".
وفي منشور على قناتها الرسمية في "تلغرام"، كتبت زاخاروفا: "قرأت (الخطة السرية) الألمانية التي تسربت إلى مكتب معلومات (بيلد)"، مضيفةً بسخرية أن "الخطة" تعتبر "توقعات قوية لبرج الحوت".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.
وبحسب ما ورد
، فإن الموقع الأكثر احتمالاً للاصطدام سيكون ممر سووالكي الذي يربط كالينينغراد الروسية مع بيلاروسيا عبر ليتوانيا. لكن مؤلفي المقال يتركون السؤال مفتوحا حول كيفية انتهاء هذا التصعيد الافتراضي.
وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.