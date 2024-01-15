https://sputnikarabic.ae/20240115/القدرات-النووية-للصين-بالأرقام-1085012373.html
القدرات النووية للصين بالأرقام
القدرات النووية للصين بالأرقام
في 15 يناير/ كانون الثاني عام 1955، قررت بكين إنشاء ترسانتها النووية، والتي أصبحت على مر السنين الثالثة في العالم بعد روسيا الاتحادية والولايات المتحدة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T14:12+0000
2024-01-15T14:12+0000
2024-01-15T14:12+0000
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وشهد عام 2023 أحداثًا مهمةً بالنسبة للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وخاصة روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة الذرية في العالم. اقرأ المزيد - كيف تغيرت خريطة الأسلحة النووية في 2023؟
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, الصين, инфографика
انفوجرافيك, الصين, инфографика
القدرات النووية للصين بالأرقام
في 15 يناير/ كانون الثاني عام 1955، قررت بكين إنشاء ترسانتها النووية، والتي أصبحت على مر السنين الثالثة في العالم بعد روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية. يظهر هذا الرسم البياني من "سبوتنيك" مكونات الثالوث النووي الصيني وموقف بكين من استخدام الأسلحة النووية.
وشهد عام 2023 أحداثًا مهمةً بالنسبة للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وخاصة روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان أكثر من 90% من الأسلحة الذرية في العالم. اقرأ المزيد - كيف تغيرت خريطة الأسلحة النووية في 2023؟