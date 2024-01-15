https://sputnikarabic.ae/20240115/القسام-تنشر-فيديو-غريبا-مرتبطا-بمصير-3-محتجزين-إسرائيليين-فيديو-1085008060.html

"القسام" تنشر تسجيلا مصورا مرتبطا بمصير 3 محتجزين إسرائيليين... فيديو

"القسام" تنشر تسجيلا مصورا مرتبطا بمصير 3 محتجزين إسرائيليين... فيديو

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا عن مصير المحتجزين الإسرائيليين بعنوان "ماذا تعتقدون؟". 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T11:52+0000

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2024-01-15T11:59+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وتظهر المشاهد صورًا لثلاثة محتجزين إسرائيليين لدى "حماس"، ويطرح الفيديو ثلاثة احتمالات حول مصيرهم، عبر السؤال: ("ماذا تعتقدون"؟ ــ "قتلوا جميعًا"، "قتل بعضهم وأصيب الآخر"، "ما زالوا على قيد الحياة".وأشار أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إلى أن المقاومة أخرجت نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية من الخدمة منذ بدء القتال بين الجانبين.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الأحد، إن إسرائيل بعد 100 يوم من معركة طوفان الأقصى "غارقة" في الفشل.وأضاف نصر الله في كلمة له، أن إسرائيل في الحرب على قطاع غزة هي الأكثر تشدداً وتكتماً على الأخبار من أي حرب أخرى، وتابع "لولا وسائل الإعلام لما كنا لنعرف شيئا حول ما يجري في غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20240113/القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-جنود-وآليات-إسرائيلية-فيديو-1084958301.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى