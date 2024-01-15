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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-عسكرية-أوكرانية-لتخزين-الوقود-1085009349.html
القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود
القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:45+0000
2024-01-15T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".وضربت القوات الروسية هدفا عسكريا استراتيجيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وذلك باستهدافه بصاروخ من نوع "إسكندر".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد على قناتها الرسمية في "تلغرام" تظهر قيام أطقم صواريخ "إسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتوجيه ضربة استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.وتظهر المشاهد لحظة تموضع المنظومة في النقطة المحددة في منطقة تغمرها الثلوج، وفتح غطاء المنظومة وخروج الصاروخ وإطلاقه في الوقت المحدد باتجاه الهدف.
https://sputnikarabic.ae/20240115/صاروخ-إسكندر-ينطلق-من-بين-الثلوج-ويضرب-هدفا-أوكرانيا-استراتيجيا-فيديو-1084992736.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود

12:45 GMT 15.01.2024
© Sputnikتدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية
تدمير مستودع ذخيرة أوكراني بمسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".

وأضافت الدفاع أن الدفاع الجوي أسقط 25 طائرة دون طيار أوكرانية خلال النهار في مناطق كريمينايا، بيلوغوروفكا، كريفوشيفكا، نيكولايفكا، فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبشينيشنوي في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا يو".

صاروخ إسكندر روسي يضرب هدفا أوكرانيا على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" ينطلق من بين الثلوج ويضرب هدفا أوكرانيا استراتيجيا... فيديو
06:21 GMT
وضربت القوات الروسية هدفا عسكريا استراتيجيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وذلك باستهدافه بصاروخ من نوع "إسكندر".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد على قناتها الرسمية في "تلغرام" تظهر قيام أطقم صواريخ "إسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتوجيه ضربة استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وتظهر المشاهد لحظة تموضع المنظومة في النقطة المحددة في منطقة تغمرها الثلوج، وفتح غطاء المنظومة وخروج الصاروخ وإطلاقه في الوقت المحدد باتجاه الهدف.
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