https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-عسكرية-أوكرانية-لتخزين-الوقود-1085009349.html
القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود
القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:45+0000
2024-01-15T12:45+0000
2024-01-15T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/15/1079264679_30:0:1161:636_1920x0_80_0_0_4cad25516b845217f407cd4da7f61b4e.jpg
وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".وضربت القوات الروسية هدفا عسكريا استراتيجيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وذلك باستهدافه بصاروخ من نوع "إسكندر".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد على قناتها الرسمية في "تلغرام" تظهر قيام أطقم صواريخ "إسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتوجيه ضربة استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.وتظهر المشاهد لحظة تموضع المنظومة في النقطة المحددة في منطقة تغمرها الثلوج، وفتح غطاء المنظومة وخروج الصاروخ وإطلاقه في الوقت المحدد باتجاه الهدف.
https://sputnikarabic.ae/20240115/صاروخ-إسكندر-ينطلق-من-بين-الثلوج-ويضرب-هدفا-أوكرانيا-استراتيجيا-فيديو-1084992736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/15/1079264679_171:0:1019:636_1920x0_80_0_0_dffa120968ec28ad319e7f8417b7dbbb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف قاعدة عسكرية أوكرانية لتخزين الوقود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي ضرب قاعدة وقود للمعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
وأوضحت الدفاع في بيانها: "تم ضرب قاعدة وقود المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، و109 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة".
وأضافت الدفاع أن الدفاع الجوي أسقط 25 طائرة دون طيار أوكرانية خلال النهار في مناطق كريمينايا، بيلوغوروفكا، كريفوشيفكا، نيكولايفكا، فيرخنيكامينكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وبشينيشنوي في مقاطعة زابوروجيه، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا يو".
وضربت القوات الروسية هدفا عسكريا استراتيجيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك وذلك باستهدافه بصاروخ من نوع "إسكندر".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد على قناتها الرسمية في "تلغرام" تظهر قيام أطقم صواريخ "إسكندر" تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتوجيه ضربة استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وتظهر المشاهد لحظة تموضع المنظومة في النقطة المحددة في منطقة تغمرها الثلوج، وفتح غطاء المنظومة وخروج الصاروخ وإطلاقه في الوقت المحدد باتجاه الهدف.