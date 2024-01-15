https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-الروسية-تضرب-مستودعات-صواريخ-اللواء-46-الأوكراني-1085009487.html

القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ اللواء 46 الأوكراني

القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ اللواء 46 الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك قضت على أكثر من 200 عسكري أوكراني ودبابة وثلاث مركبات قتال للمشاة، وأصابت مستودع أسلحة في منطقة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T12:30+0000

2024-01-15T12:30+0000

2024-01-15T12:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: " تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" بعملياتها النشطة وباستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية من ضرب أفراد ومعدات العدو في مناطق فيسيلوي ورازدولوفكا وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في اتجاه دونيتسك".وأضافت: "فقد العدو أكثر من 200 عسكري، ودبابة، وثلاث مركبات مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، وثلاث عشرة سيارة، بالإضافة إلى منظومتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا". وفي منطقة قرية كوراخوفو أيضًا، تم تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء 46 المتحرك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240115/قنبلة-المثقب-الروسية-تشكل-تهديدا-مدمرا-لأوكرانيا-1085004026.html

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