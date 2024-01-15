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Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240115/القوات-الروسية-تضرب-مستودعات-صواريخ-اللواء-46-الأوكراني-1085009487.html
القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ اللواء 46 الأوكراني
القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ اللواء 46 الأوكراني
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك قضت على أكثر من 200 عسكري أوكراني ودبابة وثلاث مركبات قتال للمشاة، وأصابت مستودع أسلحة في منطقة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:30+0000
2024-01-15T12:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: " تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" بعملياتها النشطة وباستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية من ضرب أفراد ومعدات العدو في مناطق فيسيلوي ورازدولوفكا وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في اتجاه دونيتسك".وأضافت: "فقد العدو أكثر من 200 عسكري، ودبابة، وثلاث مركبات مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، وثلاث عشرة سيارة، بالإضافة إلى منظومتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا". وفي منطقة قرية كوراخوفو أيضًا، تم تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء 46 المتحرك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240115/قنبلة-المثقب-الروسية-تشكل-تهديدا-مدمرا-لأوكرانيا-1085004026.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف مستودعات صواريخ اللواء 46 الأوكراني

12:30 GMT 15.01.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "بوك ام3" في ضواحي مدينة موسكو.
جنود من القوات الهندسية للقوات المسلحة الروسية أثناء نشر نموذج إطار هوائي كامل الحجم لنظام الصواريخ المضادة للطائرات بوك ام3 في ضواحي مدينة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية في اتجاه دونيتسك قضت على أكثر من 200 عسكري أوكراني ودبابة وثلاث مركبات قتال للمشاة، وأصابت مستودع أسلحة في منطقة كوراخوفو.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين: " تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" بعملياتها النشطة وباستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية من ضرب أفراد ومعدات العدو في مناطق فيسيلوي ورازدولوفكا وكليششيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية في اتجاه دونيتسك".
وأضافت: "فقد العدو أكثر من 200 عسكري، ودبابة، وثلاث مركبات مشاة قتالية، وناقلة جند مدرعة، وثلاث عشرة سيارة، بالإضافة إلى منظومتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا". وفي منطقة قرية كوراخوفو أيضًا، تم تدمير مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء 46 المتحرك التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف
09:46 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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