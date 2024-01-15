https://sputnikarabic.ae/20240115/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تعرض-المدمرة-لابون-لهجوم-صاروخي-بالبحر-الأحمر-1084992058.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعرض المدمرة "لابون" لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعرض المدمرة "لابون" لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، تعرض المدمرة "يو إس إس لابون" التابعة للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي في البحر الأحمر من مناطق تقع تحت سيطرة... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T04:06+0000
2024-01-15T04:06+0000
2024-01-15T04:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت القياد المركزية في بيان إنه، "تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن باتجاه السفينة "يو إس إس لابون" التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".وبدأت أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله" ردا على منع الجماعة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سلاح الجو، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20240114/نصر-الله-جاهزون-للحرب-وسنقاتل-فيها-بلا-أسقف-وبلا-ضوابط-وبلا-حدود-صور-وفيديو-1084990655.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعرض المدمرة "لابون" لهجوم صاروخي بالبحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، تعرض المدمرة "يو إس إس لابون" التابعة للبحرية الأمريكية لهجوم صاروخي في البحر الأحمر من مناطق تقع تحت سيطرة حركة "أنصار الله".
واشنطن - سبوتنيك. وقالت القياد المركزية في بيان إنه، "تم إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من مناطق الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن باتجاه السفينة "يو إس إس لابون" التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".
وأضافت "تم إسقاط الصاروخ بالقرب من ساحل الحديدة من قبل الطائرات المقاتلة الأمريكية."
وبدأت أمريكا وبريطانيا، يوم الجمعة الماضي، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لـ "أنصار الله" ردا على منع الجماعة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أن سلاح الجو، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.