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https://sputnikarabic.ae/20240115/برلماني-أوكراني-يصف-زملاءه-بـنواب-قضمة-الصقيع-1085025110.html
برلماني أوكراني يصف زملاءه بـ"نواب قضمة الصقيع"
برلماني أوكراني يصف زملاءه بـ"نواب قضمة الصقيع"
قال البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، اليوم الاثنين، إن مبنى البرلمان الأوكراني تُرك مؤقتا دون تدفئة بسبب حادث جماعي. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T20:44+0000
2024-01-15T20:44+0000
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وأوضح زيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "في الأيام المقبلة، ستعمل رادا (البرلمان الأوكراني) من دون تدفئة، وهناك نوع من حادث الأنابيب المؤقت، لذلك، بدأت عبارة "نواب قضمة الصقيع" في اللعب بألوان جديدة".وصرّح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، مرارًا، أن الشتاء المقبل سيكون صعبًا على نظام الطاقة في البلاد، ووفقا له، فقد تلقت البلاد أموالاً لدخول موسم التدفئة، وأضاف أنه من المقرر إصلاح عدد قياسي من وحدات محطات الطاقة قبل بدء موسم التدفئة.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني (رادا)، أليكسي غونشارينكو، في وقت سابق، بأن فلاديمير زيلينسكي يقوم بقمع المعارضة في أوكرانيا من خلال حظر السفر إلى الخارج، والقضايا الجنائية ضد وسائل الإعلام المعارضة ورفض توفير البث.وقال غونشارينكو: "تواصل الحكومة الأوكرانية منع معارضيها، بمن فيهم أنا، من مغادرة البلاد ولو لفترة قصيرة للمشاركة في أحداث سياسية مهمة".وأشار إلى أن السياسيين المعارضين لا يستطيعون في كثير من الأحيان المشاركة في التغطية الإخبارية الرسمية للعمليات العسكرية.
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أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني, العالم
أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني, العالم

برلماني أوكراني يصف زملاءه بـ"نواب قضمة الصقيع"

20:44 GMT 15.01.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالبرلمان الأوكراني
البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Стрингер
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قال البرلماني الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، اليوم الاثنين، إن مبنى البرلمان الأوكراني تُرك مؤقتا دون تدفئة بسبب حادث جماعي.
وأوضح زيليزنياك عبر قناته على "تلغرام": "في الأيام المقبلة، ستعمل رادا (البرلمان الأوكراني) من دون تدفئة، وهناك نوع من حادث الأنابيب المؤقت، لذلك، بدأت عبارة "نواب قضمة الصقيع" في اللعب بألوان جديدة".
وصرّح رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، مرارًا، أن الشتاء المقبل سيكون صعبًا على نظام الطاقة في البلاد، ووفقا له، فقد تلقت البلاد أموالاً لدخول موسم التدفئة، وأضاف أنه من المقرر إصلاح عدد قياسي من وحدات محطات الطاقة قبل بدء موسم التدفئة.
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19:24 GMT
وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني (رادا)، أليكسي غونشارينكو، في وقت سابق، بأن فلاديمير زيلينسكي يقوم بقمع المعارضة في أوكرانيا من خلال حظر السفر إلى الخارج، والقضايا الجنائية ضد وسائل الإعلام المعارضة ورفض توفير البث.
وقال غونشارينكو: "تواصل الحكومة الأوكرانية منع معارضيها، بمن فيهم أنا، من مغادرة البلاد ولو لفترة قصيرة للمشاركة في أحداث سياسية مهمة".
وأشار إلى أن السياسيين المعارضين لا يستطيعون في كثير من الأحيان المشاركة في التغطية الإخبارية الرسمية للعمليات العسكرية.
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