تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

يرماك: كييف تعرب عن أسفها لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول "صيغة السلام" الأوكرانية

قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك ، إن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا، مشيرا إلى انه من المهم لأوكرانيا أن تتم مناقشة هذه "الصيغة" من قبل أوسع مجموعة ممكنة من البلدان، كاشفا في السياق، ان كييف دعت بكين للانضمام إلى المناقشات.

وأضاف يرماك في مؤتمر صحفي في دافوس:" للأسف، في مالطا وهنا (في دافوس أثناء مناقشة "صيغة السلام") لا يوجد ممثل للصين. لقد وجهنا الدعوة وسنواصل الدعوة. بالنسبة لنا، فإن وجود الصين وراء طاولة المفاوضات أمر مهم. ونأمل أن تشارك الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة".