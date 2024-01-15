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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240115/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1084992368.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T04:32+0000
2024-01-15T04:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

04:32 GMT 15.01.2024
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:32 GMT 15.01.2024
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا
04:23 GMT
04:32 GMT 15.01.2024
يرماك: كييف تعرب عن أسفها لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول "صيغة السلام" الأوكرانية
قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك ، إن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا، مشيرا إلى انه من المهم لأوكرانيا أن تتم مناقشة هذه "الصيغة" من قبل أوسع مجموعة ممكنة من البلدان، كاشفا في السياق، ان كييف دعت بكين للانضمام إلى المناقشات.
وأضاف يرماك في مؤتمر صحفي في دافوس:" للأسف، في مالطا وهنا (في دافوس أثناء مناقشة "صيغة السلام") لا يوجد ممثل للصين. لقد وجهنا الدعوة وسنواصل الدعوة. بالنسبة لنا، فإن وجود الصين وراء طاولة المفاوضات أمر مهم. ونأمل أن تشارك الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة".
04:31 GMT 15.01.2024
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أظهرت بيانات الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الاثنين ،إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وكذلك في أجزاء من مقاطعة زابوروجيا التي تسيطر عليها كييف.
وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها في وقت واحد تقريبًا (حوالي الساعة 05.33بتوقيت موسكو)
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