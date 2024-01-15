تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
04:32 GMT 15.01.2024
04:32 GMT 15.01.2024
يرماك: كييف تعرب عن أسفها لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول "صيغة السلام" الأوكرانية
قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك ، إن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في مناقشة ما يسمى "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا، مشيرا إلى انه من المهم لأوكرانيا أن تتم مناقشة هذه "الصيغة" من قبل أوسع مجموعة ممكنة من البلدان، كاشفا في السياق، ان كييف دعت بكين للانضمام إلى المناقشات.
وأضاف يرماك في مؤتمر صحفي في دافوس:" للأسف، في مالطا وهنا (في دافوس أثناء مناقشة "صيغة السلام") لا يوجد ممثل للصين. لقد وجهنا الدعوة وسنواصل الدعوة. بالنسبة لنا، فإن وجود الصين وراء طاولة المفاوضات أمر مهم. ونأمل أن تشارك الصين في المستقبل، لأنها دولة مؤثرة وهامة".
04:31 GMT 15.01.2024
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مقاطعات أوكرانية
أظهرت بيانات الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الاثنين ،إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات سومي وبولتافا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، وكذلك في أجزاء من مقاطعة زابوروجيا التي تسيطر عليها كييف.
وبحسب بيانات الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها في وقت واحد تقريبًا (حوالي الساعة 05.33بتوقيت موسكو)