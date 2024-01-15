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https://sputnikarabic.ae/20240115/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مستوطنون-مسلحون-يهاجمون-قرى-فلسطينية-1085027185.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين مسلحين، اقتحموا الليلة الماضية، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T22:05+0000
2024-01-15T22:05+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, новый онлайн для белой редактуры
فلسطينيون نزحوا بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة يسيرون بجوار الحدود مع مصر، في رفح، جنوب غزة، الأحد 14 يناير 2024. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية

22:05 GMT 15.01.2024
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بأن مستوطنين مسلحين، اقتحموا الليلة الماضية، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل وأحرقوا مركبات الفلسطينيين.
ونقلت عن مصادر محلية قولها، إن مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين اقتحمت أطراف قرية بورين، وهاجمت عددا من المنازل وروعت أصحابها.
كما أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين، وفقا لوكالة لـ"وفا".
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