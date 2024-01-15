https://sputnikarabic.ae/20240115/خبير-سويسرا-تنفذ-طلب-أمريكا-بدعوة-روسيا-للتفاوض-1085013488.html
خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض
خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T14:14+0000
2024-01-15T14:14+0000
2024-01-15T14:14+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض
خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض
سويسرا تدعو روسيا وأوكرانيا لبدء المفاوضات. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني:حلفاء المقاومة الفلسطينية في المنطقة يخططون لتوسيع عملياتهم في الأيام المقبلة. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:نتانياهو يدعو لإغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة. ويقول الخبير في الشؤون العربية أحمد جمعة، في حديث لبرنامجنا:بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن. ويقول الباحث في الشؤون الدولية ربيع غصن لبرنامجنا:انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر وقطر تعلق شحنات الغاز لأوروبا. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي:روسيا المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
سويسرا تدعو روسيا وأوكرانيا لبدء المفاوضات. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني:
"سويسرا محايدة سياسيا لكنها تمثل مصالح الولايات المتحدة ولو كانت ظاهريا أوروبية إلا أنها باطنيا أمريكية، وهذا يعني أن التصريح السويسري جاء بطلب أمريكي لأن الجيش الأوكراني لم يستطع تحقيق أي تقدم فضلا عن تأثير الجبهة الداخلية في أوكرانيا وعدم الإجماع على ضرورة الاستمرار في مواجهة روسيا، وأيضا صمود الاقتصاد الروسي، وظهور بريكس، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتوتر في البحر الأحمر، والضغوط السياسية الداخلية في أمريكا وأوروبا".
حلفاء المقاومة الفلسطينية في المنطقة يخططون لتوسيع عملياتهم في الأيام المقبلة. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:
"في الحقيقة إن دائرة العدوان الصهيوني والأمريكي هي التي تتسع وتواصل عملياتها بارتكاب المجازر بحق الشعب الفسلسطيني، كما تواصل الحصار على مختلف المستويات، ولذلك قوى المقاومة الفلسطينية تواجه بصلابة، وستوسع المجابهة لهذا العدوان بمختلف أساليب القتال، كذلك قوى المقاومة على امتداد المنطقة ستكثف من عملياتها، وتوسع من دائرة استهدافاتها لوقف العدوان على غزة".
نتانياهو يدعو لإغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة. ويقول الخبير في الشؤون العربية أحمد جمعة، في حديث لبرنامجنا:
"نتنياهو فشل فشلا ذريعا في العملية العسكرية في قطاع غزة، للقضاء على البنية التحتية، وتحرير الرهائن، وهذا لم يتحقق حتى هذه اللحظة، ولهذا تحاول إسرائيل من خلال تصدير أزماتها إلى الخارج، وخلق مشاكل على الحدود المشتركة، لكن مصر لن تسمح لها بتحقيق أهدافها".
بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن. ويقول الباحث في الشؤون الدولية ربيع غصن لبرنامجنا:
"في ظل الواقع الدولي، وضمن التوازنات الدولية الجديدة، لا يجد الغرب سوى التدخل العسكري لحل مشاكله الاستراتيجية، ومنها المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بعض دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وهي تتعامل حتى الآن وكأنها ملحقة في السياسة الخارجية الأمريكية، ولذلك لا تملك أي أفق تجاه دبلوماسيتها".
انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر وقطر تعلق شحنات الغاز لأوروبا. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي:
"هذا تحدي كبير للاقتصاد المصري المطالب بسداد 42 مليار دولار كديون خلال 2024 وتأثر التجارة العالمية لأن قناة السويس تشكل 12% منها، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة تكلفة الشحن بسبب زيادة مدة الرحلة ما سيرفع معدلات التضخم عالميا خاصة مع عدم وجود ممر بديل".
روسيا المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:
"العالم كله لا يستطيع الاستغناء عن الوقود النووي الروسي الذي يشكل نصف المباع عالميا و30% من احتياجات أوروبا وربع احتياجات أمريكا".
التفاصيل في الملف الصوتي...