https://sputnikarabic.ae/20240115/خبير-سويسرا-تنفذ-طلب-أمريكا-بدعوة-روسيا-للتفاوض-1085013488.html

خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض

خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T14:14+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض خبير: سويسرا تنفذ طلب أمريكا بدعوة روسيا للتفاوض

سويسرا تدعو روسيا وأوكرانيا لبدء المفاوضات. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني:حلفاء المقاومة الفلسطينية في المنطقة يخططون لتوسيع عملياتهم في الأيام المقبلة. ويقول نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، في حديث لبرنامجنا:نتانياهو يدعو لإغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة. ويقول الخبير في الشؤون العربية أحمد جمعة، في حديث لبرنامجنا:بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن. ويقول الباحث في الشؤون الدولية ربيع غصن لبرنامجنا:انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر وقطر تعلق شحنات الغاز لأوروبا. وهو ما قال عنه أستاذ الاقتصاد الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي:روسيا المصدر الرئيسي لليورانيوم إلى الولايات المتحدة. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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