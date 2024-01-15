https://sputnikarabic.ae/20240115/خبير-هناك-فجوة-عميقة-وكبيرة-بين-الولايات-المتحدة-وتركيا-في-الفترة-الأخيرة-1085015351.html

خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة

خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة

منذ 12 يناير/ كانون الثاني، نفذ الجيش التركي أربع عمليات جوية في شمال العراق وسوريا ضد قوات حزب العمال الكردستاني، حيث دمّر الجيش التركي أكثر من 100 هدف للمسلحين الأكراد. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ باكير أطاجان:خبير: علامات استفهام حول قيام تركيا بعمل عسكري في شمال شرق سورية المدعوم أمريكياوحول هذا الموضوع، تحدث أيضا الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية، الاستاذ كفاح محمود:خبير: أوكرانيا لم تكن لتدخل هذه الحرب مع روسيا لولا الإمدادات اللوجستيةقال أليكسي تاراسينكو، قائد اللواء الهجومي الخامس، إن هناك وضعًا حرجًا مع الأفراد في الجيش الأوكراني، حيث أن متوسط ​​عمر الجنود أعلى بكثير من 40 عامًا. وهذا افتقار واضح للشباب. عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا تحدث لبرنامجنا الخبير بالعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات، الدكتور محمد صادق اسماعيل:خبير: التوتر بين الكوريتين لمنع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النوويدعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الحفاظ على القدرات العملياتية للقضاء على قيادة كوريا الشمالية في حالة الطوارئ لردع تهديداتها النووية. عن هذا تحدثت الباحثة في الشؤون الآسيوية، الدكتورة تمارا برو:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2024

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио