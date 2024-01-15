https://sputnikarabic.ae/20240115/خبير-هناك-فجوة-عميقة-وكبيرة-بين-الولايات-المتحدة-وتركيا-في-الفترة-الأخيرة-1085015351.html
خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة
خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T14:52+0000
2024-01-15T14:52+0000
2024-01-15T14:52+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة
خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة
منذ 12 يناير/ كانون الثاني، نفذ الجيش التركي أربع عمليات جوية في شمال العراق وسوريا ضد قوات حزب العمال الكردستاني، حيث دمّر الجيش التركي أكثر من 100 هدف للمسلحين الأكراد. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ باكير أطاجان:خبير: علامات استفهام حول قيام تركيا بعمل عسكري في شمال شرق سورية المدعوم أمريكياوحول هذا الموضوع، تحدث أيضا الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية، الاستاذ كفاح محمود:خبير: أوكرانيا لم تكن لتدخل هذه الحرب مع روسيا لولا الإمدادات اللوجستيةقال أليكسي تاراسينكو، قائد اللواء الهجومي الخامس، إن هناك وضعًا حرجًا مع الأفراد في الجيش الأوكراني، حيث أن متوسط عمر الجنود أعلى بكثير من 40 عامًا. وهذا افتقار واضح للشباب. عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا تحدث لبرنامجنا الخبير بالعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات، الدكتور محمد صادق اسماعيل:خبير: التوتر بين الكوريتين لمنع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النوويدعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الحفاظ على القدرات العملياتية للقضاء على قيادة كوريا الشمالية في حالة الطوارئ لردع تهديداتها النووية. عن هذا تحدثت الباحثة في الشؤون الآسيوية، الدكتورة تمارا برو:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
منذ 12 يناير/ كانون الثاني، نفذ الجيش التركي أربع عمليات جوية في شمال العراق وسوريا ضد قوات حزب العمال الكردستاني، حيث دمّر الجيش التركي أكثر من 100 هدف للمسلحين الأكراد. حول هذا الموضوع، تحدث لبرنامجنا المحلل السياسي ومدير أكاديمية الفكر للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ باكير أطاجان:
هناك فجوة عميقة وكبيرة بين الولايات المتحدة وتركيا في الفترة الأخيرة، وهذا دليل قاطع على ما حصل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، لذلك الولايات المتحدة هي الحامية الأساسية لهؤلاء الإرهابيين وأيضا إيران التي لها علاقة مباشرة في هذه المناطق عن طريق الحشد الشعبي وعن طريق مخابراتها، إذًا هناك اتفاق ثلاثي رباعي ضد تركيا في المنطقة.
خبير: علامات استفهام حول قيام تركيا بعمل عسكري في شمال شرق سورية المدعوم أمريكيا
وحول هذا الموضوع، تحدث أيضا الكاتب والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الكردية والعراقية، الاستاذ كفاح محمود:
بيانات الأمريكان تؤكد أنه يجب احترام خصوصية تركيا ومصالحها وأمنها الداخلي وهذا كما يفهمه الكثير من المحللين إشارة مبطنة للأتراك كي يحاسبوا كيفما يريدون وكما يعتقدون، أنه يناسب أمنهم الداخلي ومصالحهم على حدودهم مع سورية، هناك علامات استفهام كثيرة حول قيام تركيا بعمل عسكري مفصلي في شمال شرق سورية المدعوم عسكريًا وأمنيًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
خبير: أوكرانيا لم تكن لتدخل هذه الحرب مع روسيا لولا الإمدادات اللوجستية
قال أليكسي تاراسينكو، قائد اللواء الهجومي الخامس، إن هناك وضعًا حرجًا مع الأفراد في الجيش الأوكراني، حيث أن متوسط عمر الجنود أعلى بكثير من 40 عامًا. وهذا افتقار واضح للشباب. عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا تحدث لبرنامجنا الخبير بالعلاقات الدولية مدير المركز العربي للدراسات، الدكتور محمد صادق اسماعيل:
أوكرانيا لم تكن لتدخل هذه الحرب الكبيرة مع الجانب الروسي لولا الإمدادات اللوجستية التي تقدر بمليارات الدولارات والتي كانت تكفي لإنعاش الاقتصاد العالمي مرة أخرى بعد اجتياح وباء كورونا بالإضافة إلى الصعوبات فيما يتعلق بالتدريب للطيارين الأوكران الذين لم يكن لديهم أي خبرة باستخدام المقاتلات "إف 16" بالإضافة الى الانتصارات المدوّية التي حققتها روسيا في الفترة الأخيرة كل هذه الأمور أشارت أيضا إلى وجود مشكلة في حلف الناتو.
خبير: التوتر بين الكوريتين لمنع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي
دعا وزير الدفاع الكوري الجنوبي إلى الحفاظ على القدرات العملياتية للقضاء على قيادة كوريا الشمالية في حالة الطوارئ لردع تهديداتها النووية. عن هذا تحدثت الباحثة في الشؤون الآسيوية، الدكتورة تمارا برو:
التوتر في بحر الصين الجنوبي والمنطقة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية هي نتيجة طبيعية للإجراءات والأعمال التي تقوم بها واشنطن التي تدعم كوريا الجنوبية واليابان والدول المحيطة بالصين، من أجل ردع الصين عن التوسع في نفوذها في منطقة بحر الصين الجنوبي وفي العالم بشكل عام، وأيضا لمنع كوريا الشمالية من تطوير برنامجها النووي واستهداف واشنطن وأيضا كوريا الجنوبية.
التفاصيل في الملف الصوتي...