https://sputnikarabic.ae/20240115/دوي-انفجارات-في-أربيل-وصفارات-الإنذار-تدوي-في-محيط-القنصلية-الأمريكية-1085026033.html
انفجارات في أربيل وصفارات الإنذار تدوي في محيط القنصلية الأمريكية
انفجارات في أربيل وصفارات الإنذار تدوي في محيط القنصلية الأمريكية
هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا بسماع أكثر من 15 انفجارا يشتبه في أنها لطائرات مسيرة.وبحسب الشبكة، فقد تسببت الانفجارات في اهتزاز الأبواب والنوافذ في المناطق المجاورة.ونقلت الشبكة عن مصدر أمني قوله إن المدينة تعرضت لهجوم واسع النطاق استهدف القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الدولي، الذي يوجد به قوات التحالف الدولي، وقال إن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأنها أصابت أهدافها.وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصورايخ الباليستية مقرات تجسس وتجمعات لفصائل مناهضة للجمهورية الإسلامية في أربيل شمالي العراق.وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أسماه البيان رقم واحد:" بيان للحرس الإيراني: "ردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف". وأضاف:"وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت، في وقت سابق، أن "الجيش الأمريكي قصف 3 مواقع في العراق "تستخدمها فصائل موالية لإيران"؛ ردا على هجوم أدى لإصابة عسكريين أمريكيين بجروح.وتعرضت القوات الأمريكية في العراق إلى سلسلة هجمات شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجمات سابقة شنتها كتائب "حزب الله" التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية.
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انفجارات في أربيل وصفارات الإنذار تدوي في محيط القنصلية الأمريكية
21:14 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 22:01 GMT 15.01.2024)
هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.
ذكرت ذلك شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن شهود عيان أفادوا بسماع أكثر من 15 انفجارا يشتبه في أنها لطائرات مسيرة.
وبحسب الشبكة، فقد تسببت الانفجارات في اهتزاز الأبواب والنوافذ في المناطق المجاورة.
ونقلت الشبكة عن مصدر أمني قوله إن المدينة تعرضت لهجوم
واسع النطاق استهدف القنصلية الأمريكية ومطار أربيل الدولي، الذي يوجد به قوات التحالف الدولي، وقال إن الهجوم تم بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأنها أصابت أهدافها.
وفي وقت لاحق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصورايخ الباليستية مقرات تجسس وتجمعات لفصائل مناهضة للجمهورية الإسلامية في أربيل شمالي العراق.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أسماه البيان رقم واحد:" بيان للحرس الإيراني: "ردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات
الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف".
وأضاف:"وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل لاحقًا".
يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت، في وقت سابق، أن "الجيش الأمريكي قصف 3 مواقع في العراق "تستخدمها فصائل موالية لإيران"؛ ردا على هجوم أدى لإصابة عسكريين أمريكيين بجروح.
وتعرضت القوات الأمريكية في العراق إلى سلسلة هجمات
شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجمات سابقة شنتها كتائب "حزب الله" التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية.