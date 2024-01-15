https://sputnikarabic.ae/20240115/رصد-كرة-نارية-غامضة-فوق-اليابان-فيديو-1084993377.html
رصد "كرة نارية" غامضة فوق اليابان... فيديو
رصد "كرة نارية" غامضة فوق اليابان... فيديو
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيون فيديو لمرور "كرة نارية" لامعة عبر السماء صباح اليوم الاثنين، وتم رصد هذه الظاهرة من مواقع مختلفة، خاصة في... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T06:24+0000
2024-01-15T06:24+0000
2024-01-15T06:47+0000
مجتمع
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كان أحد أمناء متحف التاريخ المحلي لمدينة هيراتسوكا في محافظة كاناغاوا اليابانية، دايتشي فوجي، من أوائل الذين أبلغوا عن "كرة النار". ونشر إكس فوجي، المسؤول عن علم الفلك في المتحف، في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي لقطات من الكاميرات المثبتة في منزله في مدينة هيراتسوكا، وكذلك من كاميرا في مدينة فوجي في محافظة شيزوكا.وتُظهر اللقطات كرة نارية لامعة في السماء في فترة الصباح. ووفقا لتحليل فوجي، كانت الكرة النارية تحلق بسرعة 42.4 كيلومترا في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساغامي إلى محافظة ناغانو.وأضاف أمين المتحف: "في بعض المناطق بعد بضع دقائق (بعد اللقطات) قالوا إنهم سمعوا صوتًا مشابهًا للانفجار، مما قد يشير إلى سقوط نيزك".
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نادي الفيديو
رصد "كرة نارية" غامضة فوق اليابان... فيديو
06:24 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 06:47 GMT 15.01.2024)
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيون فيديو لمرور "كرة نارية" لامعة عبر السماء صباح اليوم الاثنين، وتم رصد هذه الظاهرة من مواقع مختلفة، خاصة في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان.
كان أحد أمناء متحف التاريخ المحلي لمدينة هيراتسوكا في محافظة كاناغاوا اليابانية، دايتشي فوجي، من أوائل الذين أبلغوا عن "كرة النار". ونشر إكس فوجي، المسؤول عن علم الفلك في المتحف، في مدونته على موقع التواصل الاجتماعي لقطات من الكاميرات المثبتة في منزله في مدينة هيراتسوكا، وكذلك من كاميرا في مدينة فوجي في محافظة شيزوكا.
وتُظهر اللقطات كرة نارية لامعة في السماء في فترة الصباح. ووفقا لتحليل فوجي، كانت الكرة النارية تحلق بسرعة 42.4 كيلومترا في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساغامي إلى محافظة ناغانو.
وأضاف أمين المتحف: "في بعض المناطق بعد بضع دقائق (بعد اللقطات) قالوا إنهم سمعوا صوتًا مشابهًا للانفجار، مما قد يشير إلى سقوط نيزك".