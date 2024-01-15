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https://sputnikarabic.ae/20240115/سياسي-تركي-سفن-الناتو-لن-تدخل-البحر-الأسود-1084992588.html
سياسي تركي: سفن "الناتو" لن تدخل البحر الأسود
سياسي تركي: سفن "الناتو" لن تدخل البحر الأسود
صرح رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرينتشيك، أن الحزب توقع منع دخول سفن الناتو إلى البحر الأسود عند تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T05:53+0000
2024-01-15T05:53+0000
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "إن اتفاقية مونترو تهدف إلى ضمان الاستقرار في البحر الأسود واستبعاد سفن الناتو من المضيق في الوضع الحالي، وسيتم ضمان الاستقرار في البحر الأسود من خلال التعاون بين دول منطقة البحر الأسود. نتوقع أن لا تدخل سفن الناتو الحربية البحر الأسود".وأضاف: "في بعض الأحيان يكون لدى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم انحرافات عن الرؤية الاستراتيجية، وتغيرات بسيطة. لكن الاتجاه الرئيسي هو منع السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي من دخول البحر الأسود. وفي هذا الاتجاه، سنقوم أيضًا، كحزب "الوطن"، بمراقبة العملية".ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا، استغلت تركيا الصلاحيات التي منحتها لها اتفاقية "مونترو" لمنع مرور السفن الحربية عبر مضيقها لضمان الاستقرار في البحر الأسود. وأبلغت تركيا حلفاءها بأنها لن تسمح بدخول كاسحات ألغام تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا إلى مضيقها، حسبما ذكرت الإدارة الرئاسية للجمهورية في وقت سابق.وذكرت وزارة الدفاع التركية مراراً أنها تعتبر تطبيق الجانب التركي لاتفاقية "مونترو" هو القرار الصحيح الذي يضمن الاستقرار في المضائق.تم اعتماد اتفاقية "مونترو" في عام 1936، لضمان سلامة مرور السفن التجارية عبر المضائق في وقت السلم وفي زمن الحرب، وفي الوقت نفسه، تحدد الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. وفي حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيق البوسفور والدردنيل.ويُشار إلى أن "الوطن" هو حزب يساري، يؤيد الرئيس الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك، وله توجه مناهض للغرب وأمريكا. ويعتبر الحزب نفسه خليفة حزب "العمال والفلاحين" الاشتراكي، الذي تأسس عام 1919، وهو ليس ممثلا في البرلمان التركي، لكنه قوة مؤثرة، خاصة في عدة مناطق، ويبلغ عدد أعضاء الحزب حاليا أكثر من 50 ألف عضو.
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

سياسي تركي: سفن "الناتو" لن تدخل البحر الأسود

05:53 GMT 15.01.2024
© AFP 2023 / Daniel Mihailescuسفن حربية للناتو
سفن حربية للناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu
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صرح رئيس حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرينتشيك، أن الحزب توقع منع دخول سفن الناتو إلى البحر الأسود عند تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "إن اتفاقية مونترو تهدف إلى ضمان الاستقرار في البحر الأسود واستبعاد سفن الناتو من المضيق في الوضع الحالي، وسيتم ضمان الاستقرار في البحر الأسود من خلال التعاون بين دول منطقة البحر الأسود. نتوقع أن لا تدخل سفن الناتو الحربية البحر الأسود".
وأضاف: "في بعض الأحيان يكون لدى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم انحرافات عن الرؤية الاستراتيجية، وتغيرات بسيطة. لكن الاتجاه الرئيسي هو منع السفن الحربية التابعة لحلف شمال الأطلسي من دخول البحر الأسود. وفي هذا الاتجاه، سنقوم أيضًا، كحزب "الوطن"، بمراقبة العملية".
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ومنذ بداية الأزمة في أوكرانيا، استغلت تركيا الصلاحيات التي منحتها لها اتفاقية "مونترو" لمنع مرور السفن الحربية عبر مضيقها لضمان الاستقرار في البحر الأسود. وأبلغت تركيا حلفاءها بأنها لن تسمح بدخول كاسحات ألغام تبرعت بها بريطانيا لأوكرانيا إلى مضيقها، حسبما ذكرت الإدارة الرئاسية للجمهورية في وقت سابق.
وذكرت وزارة الدفاع التركية مراراً أنها تعتبر تطبيق الجانب التركي لاتفاقية "مونترو" هو القرار الصحيح الذي يضمن الاستقرار في المضائق.
تم اعتماد اتفاقية "مونترو" في عام 1936، لضمان سلامة مرور السفن التجارية عبر المضائق في وقت السلم وفي زمن الحرب، وفي الوقت نفسه، تحدد الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة للدول غير المطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. وفي حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيق البوسفور والدردنيل.
ويُشار إلى أن "الوطن" هو حزب يساري، يؤيد الرئيس الأول لتركيا، مصطفى كمال أتاتورك، وله توجه مناهض للغرب وأمريكا. ويعتبر الحزب نفسه خليفة حزب "العمال والفلاحين" الاشتراكي، الذي تأسس عام 1919، وهو ليس ممثلا في البرلمان التركي، لكنه قوة مؤثرة، خاصة في عدة مناطق، ويبلغ عدد أعضاء الحزب حاليا أكثر من 50 ألف عضو.
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