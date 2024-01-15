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https://sputnikarabic.ae/20240115/سياسي-فرنسي-يطالب-بتدمير-الناتو-بسبب-محاولة-إشعال-حرب-عالمية-ثالثة-1084993488.html
سياسي فرنسي يطالب بتدمير "الناتو" بسبب محاولة إشعال حرب عالمية ثالثة
سياسي فرنسي يطالب بتدمير "الناتو" بسبب محاولة إشعال حرب عالمية ثالثة
يعتقد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أنه يجب تدمير حلف شمال الأطلسي بسبب رغبته في إشعال حرب عالمية ثالثة. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T06:28+0000
2024-01-15T06:28+0000
رصد عسكري
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وأشار إلى أن "صحيفة بيلد الألمانية نشرت للتو مقالاً مثيراً: وثيقة داخلية للجيش الألماني تتحدث عن استعداد الجيش الألماني لـ "صراع مسلح مع روسيا".ووفقا له، فإن "الغرب لم يتوقف عن الحلم بإشعال حرب عالمية أخرى، باستخدام القارة الأوروبية لهذه الأغراض".وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "دعونا نترك الناتو وندمر التحالف ونقيم السلام!".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240115/مصادر-تتحدث-عن-استعداد-ألمانيا-للحرب-مع-روسيا-1084992214.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

سياسي فرنسي يطالب بتدمير "الناتو" بسبب محاولة إشعال حرب عالمية ثالثة

06:28 GMT 15.01.2024
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصوركتيبة الناتو منتشرة في بولندا
كتيبة الناتو منتشرة في بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Стрингер
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يعتقد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أنه يجب تدمير حلف شمال الأطلسي بسبب رغبته في إشعال حرب عالمية ثالثة.
وأشار إلى أن "صحيفة بيلد الألمانية نشرت للتو مقالاً مثيراً: وثيقة داخلية للجيش الألماني تتحدث عن استعداد الجيش الألماني لـ "صراع مسلح مع روسيا".
ووفقا له، فإن "الغرب لم يتوقف عن الحلم بإشعال حرب عالمية أخرى، باستخدام القارة الأوروبية لهذه الأغراض".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
مصادر تتحدث عن استعداد ألمانيا للحرب مع روسيا
04:23 GMT
وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "دعونا نترك الناتو وندمر التحالف ونقيم السلام!".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن وثيقة سرية للجيش الألماني، أن ألمانيا تستعد لحرب بين الناتو وروسيا، والتي، وفقًا لسيناريو وزارة الدفاع الألمانية، يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.
وقد أكدت روسيا مرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، أكدت موسكو أنها منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
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