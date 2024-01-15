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https://sputnikarabic.ae/20240115/عالم-يشرح-ظهور-كرة-نارية-فوق-اليابان-1085007483.html
عالم يشرح ظهور "كرة نارية" فوق اليابان
عالم يشرح ظهور "كرة نارية" فوق اليابان
يعتقد نيكولاي زيليزنوف، الباحث البارز في معهد علم الفلك التطبيقي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن "كرة النار" التي تم رصدها في السماء فوق اليابان كانت على... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T11:29+0000
2024-01-15T11:29+0000
مجتمع
علوم
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وقال زيليزنوف لوكالة "سبوتنيك": "على الأرجح، كان نيزك صغير، واحترق في الغلاف الجوي، وترك أثرًا مضيئا".ووفقا له، بفضل التقدم التكنولوجي، تقريبا كل سكان الأرض لديهم الفرصة لتصوير سقوط نيزك على الهاتف، مما يجعلنا نتوهم بأن هذه الظواهر أصبحت أكثر.وأضاف الخبير: "في الواقع، تسقط مئات الآلاف من الأطنان من النيازك على الأرض كل عام".وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيون فيديو لمرور "كرة نارية" لامعة عبر السماء، اليوم الاثنين، وتم رصد هذه الظاهرة من مواقع مختلفة، خاصة في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان.وتُظهر اللقطات كرة نارية لامعة في السماء في فترة الصباح. ووفقا الخبراء اليابانيين، كانت الكرة النارية تحلق بسرعة 42.4 كيلومتر في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساغامي إلى محافظة ناغانو.
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علوم
علوم

عالم يشرح ظهور "كرة نارية" فوق اليابان

11:29 GMT 15.01.2024
© AFP 2023 / Philip Fongطوكيو تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، اليابان 19 نوفمبر 2021
طوكيو تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، اليابان 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / Philip Fong
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يعتقد نيكولاي زيليزنوف، الباحث البارز في معهد علم الفلك التطبيقي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أن "كرة النار" التي تم رصدها في السماء فوق اليابان كانت على الأرجح نيزكًا متفجرا، احترق في الغلاف الجوي.
وقال زيليزنوف لوكالة "سبوتنيك": "على الأرجح، كان نيزك صغير، واحترق في الغلاف الجوي، وترك أثرًا مضيئا".
ووفقا له، بفضل التقدم التكنولوجي، تقريبا كل سكان الأرض لديهم الفرصة لتصوير سقوط نيزك على الهاتف، مما يجعلنا نتوهم بأن هذه الظواهر أصبحت أكثر.
وأضاف الخبير: "في الواقع، تسقط مئات الآلاف من الأطنان من النيازك على الأرض كل عام".
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليابانيون فيديو لمرور "كرة نارية" لامعة عبر السماء، اليوم الاثنين، وتم رصد هذه الظاهرة من مواقع مختلفة، خاصة في الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من اليابان.
وتُظهر اللقطات كرة نارية لامعة في السماء في فترة الصباح. ووفقا الخبراء اليابانيين، كانت الكرة النارية تحلق بسرعة 42.4 كيلومتر في الثانية، وامتد مسار سقوطها من خليج ساغامي إلى محافظة ناغانو.
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