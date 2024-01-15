عربي
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240115/قنبلة-المثقب-الروسية-تشكل-تهديدا-مدمرا-لأوكرانيا-1085004026.html
قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف
قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف
تشكل قنبلة "دْرِيل" (المثقب) الانزلاقية الروسية خطرًا خاصًا على القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T09:46+0000
2024-01-15T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وأشار المقال إلى أن "أنظمة التوجيه تم تحسينها بشكل جيد لضرب الأهداف السريعة الحركة، وتصميم "المثقب" يجعله غير معرض للخطر وغير مرئي للرادار".وأضاف المقال أن السمة المميزة الأخرى لهذه القنبلة هي أنها مجهزة بأنظمة تحديد هوية العدو "صديق أو عدو" وأنظمة إلكترونية مضادة. علاوة على ذلك، تتوجه إلى الهدف باستخدام نظام "غلوناس".وأكد المقال أن "كل قنبلة مجهزة بخمس عشرة ذخيرة صغيرة ذاتية التوجيه، مما يسمح لعدد صغير جدًا من "المثقب" بإحداث أضرار مدمرة".يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح في المنطقة العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع، في 8 يناير/كانون الثاني، أن قاذفات القنابل الروسية من طراز "سو-34" ضربت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بقنابل جوية من طراز "فاب-500". استخدم الطيارون قنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح، مما سمح لهم بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة، بعيدا عن خط الاتصال القتالي.
https://sputnikarabic.ae/20240115/صاروخ-إسكندر-ينطلق-من-بين-الثلوج-ويضرب-هدفا-أوكرانيا-استراتيجيا-فيديو-1084992736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_207:0:1547:1005_1920x0_80_0_0_3b0bcefc1b76e901cb761f00d9ff8518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف

09:46 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 15.01.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تشكل قنبلة "دْرِيل" (المثقب) الانزلاقية الروسية خطرًا خاصًا على القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية.
وأشار المقال إلى أن "أنظمة التوجيه تم تحسينها بشكل جيد لضرب الأهداف السريعة الحركة، وتصميم "المثقب" يجعله غير معرض للخطر وغير مرئي للرادار".
وأضاف المقال أن السمة المميزة الأخرى لهذه القنبلة هي أنها مجهزة بأنظمة تحديد هوية العدو "صديق أو عدو" وأنظمة إلكترونية مضادة. علاوة على ذلك، تتوجه إلى الهدف باستخدام نظام "غلوناس".
صاروخ إسكندر روسي يضرب هدفا أوكرانيا على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" ينطلق من بين الثلوج ويضرب هدفا أوكرانيا استراتيجيا... فيديو
06:21 GMT
وأكد المقال أن "كل قنبلة مجهزة بخمس عشرة ذخيرة صغيرة ذاتية التوجيه، مما يسمح لعدد صغير جدًا من "المثقب" بإحداث أضرار مدمرة".
يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح في المنطقة العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع، في 8 يناير/كانون الثاني، أن قاذفات القنابل الروسية من طراز "سو-34" ضربت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بقنابل جوية من طراز "فاب-500". استخدم الطيارون قنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح، مما سمح لهم بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة، بعيدا عن خط الاتصال القتالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:07 GMTمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية03:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала