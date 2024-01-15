https://sputnikarabic.ae/20240115/قنبلة-المثقب-الروسية-تشكل-تهديدا-مدمرا-لأوكرانيا-1085004026.html
قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف
قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف
تشكل قنبلة "دْرِيل" (المثقب) الانزلاقية الروسية خطرًا خاصًا على القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T09:46+0000
2024-01-15T09:46+0000
2024-01-15T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأشار المقال إلى أن "أنظمة التوجيه تم تحسينها بشكل جيد لضرب الأهداف السريعة الحركة، وتصميم "المثقب" يجعله غير معرض للخطر وغير مرئي للرادار".وأضاف المقال أن السمة المميزة الأخرى لهذه القنبلة هي أنها مجهزة بأنظمة تحديد هوية العدو "صديق أو عدو" وأنظمة إلكترونية مضادة. علاوة على ذلك، تتوجه إلى الهدف باستخدام نظام "غلوناس".وأكد المقال أن "كل قنبلة مجهزة بخمس عشرة ذخيرة صغيرة ذاتية التوجيه، مما يسمح لعدد صغير جدًا من "المثقب" بإحداث أضرار مدمرة".يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح في المنطقة العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع، في 8 يناير/كانون الثاني، أن قاذفات القنابل الروسية من طراز "سو-34" ضربت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بقنابل جوية من طراز "فاب-500". استخدم الطيارون قنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح، مما سمح لهم بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة، بعيدا عن خط الاتصال القتالي.
https://sputnikarabic.ae/20240115/صاروخ-إسكندر-ينطلق-من-بين-الثلوج-ويضرب-هدفا-أوكرانيا-استراتيجيا-فيديو-1084992736.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قنبلة "المثقب" الروسية تشكل تهديدا مدمرا لقوات كييف
09:46 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 09:48 GMT 15.01.2024)
تشكل قنبلة "دْرِيل" (المثقب) الانزلاقية الروسية خطرًا خاصًا على القوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية أمريكية.
وأشار المقال إلى أن "أنظمة التوجيه تم تحسينها بشكل جيد لضرب الأهداف السريعة الحركة، وتصميم "المثقب" يجعله غير معرض للخطر وغير مرئي للرادار".
وأضاف المقال أن السمة المميزة الأخرى لهذه القنبلة هي أنها مجهزة بأنظمة تحديد هوية العدو "صديق أو عدو" وأنظمة إلكترونية مضادة. علاوة على ذلك، تتوجه إلى الهدف باستخدام نظام "غلوناس".
وأكد المقال أن "كل قنبلة مجهزة بخمس عشرة ذخيرة صغيرة ذاتية التوجيه، مما يسمح لعدد صغير جدًا من "المثقب" بإحداث أضرار مدمرة".
يستخدم الطيران الروسي بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح في المنطقة العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون تعريض نفسها لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع، في 8 يناير/كانون الثاني، أن قاذفات القنابل الروسية من طراز "سو-34" ضربت منطقة محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان بقنابل جوية من طراز "فاب-500". استخدم الطيارون قنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500" مع وحدة تخطيط وتصحيح، مما سمح لهم بتوجيه ضربات دقيقة من مسافة آمنة، بعيدا عن خط الاتصال القتالي.