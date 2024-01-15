https://sputnikarabic.ae/20240115/قوات-أمريكية-وبريطانية-تجدد-قصفها-مواقع-في-الحديدة-غربي-اليمن-1085019885.html
قوات أمريكية وبريطانية تجدد قصفها مواقع في الحديدة غربي اليمن
قوات أمريكية وبريطانية تجدد قصفها مواقع في الحديدة غربي اليمن
جددت قوات أمريكية وبريطانية، اليوم الاثنين، قصفها مواقع لـ "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T16:33+0000
2024-01-15T16:33+0000
2024-01-15T16:34+0000
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وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت ثكنات تابعة لـ"أنصار الله" في محيط القاعدة والكلية البحرية وقرب مطار الحديدة الدولي".وأضاف أن القصف سبقه تحليق مكثف في سماء محافظة الحديدة الساحلية.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحركة ردا على منع الحركة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن سلاح الجو الأمريكي نفّذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240115/الجيش-الأمريكي-يؤكد-إصابة-سفينة-حاويات-تابعة-له-بصاروخ-أطلقته-أنصار-الله-فيديو--1085019559.html
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الحرب على اليمن, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب على اليمن, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
قوات أمريكية وبريطانية تجدد قصفها مواقع في الحديدة غربي اليمن
16:33 GMT 15.01.2024 (تم التحديث: 16:34 GMT 15.01.2024)
جددت قوات أمريكية وبريطانية، اليوم الاثنين، قصفها مواقع لـ "أنصار الله" اليمنية، في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.
وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة الحديدة، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت ثكنات تابعة لـ"أنصار الله" في محيط القاعدة والكلية البحرية وقرب مطار الحديدة الدولي".
وأضاف أن القصف سبقه تحليق مكثف في سماء محافظة الحديدة الساحلية.
وتأتي الغارات الجوية غداة استهداف قصف جوي مواقع لحركة "أنصار الله" في جبل جدع القريب من ساحل البحر جنوب شرقي مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم الجمعة الماضية، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للح
ركة ردا على منع الحركة السفن التابعة لإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
وحينها أعلنت الحركة مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للحركة.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن سلاح الجو الأمريكي نفّذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لـ"أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية
عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.