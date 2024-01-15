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https://sputnikarabic.ae/20240115/لافروف-يبحث-مع-نظيره-الإيراني-إعداد-اتفاقية-مشتركة-جديدة-بين-البلدين-1085007683.html
لافروف يبحث مع نظيره الإيراني إعداد اتفاقية مشتركة جديدة بين البلدين
لافروف يبحث مع نظيره الإيراني إعداد اتفاقية مشتركة جديدة بين البلدين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلال محادثة هاتفية، التقدم الذي... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T11:39+0000
2024-01-15T11:39+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أن "الوزيرين [الروسي والإيراني] بحثا التقدم الذي تم إحرازه في إعداد اتفاقية جديدة بين الدولتين، وعددًا من القضايا ذات الفاعلية في التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات".وأضافت الوزارة أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث أدان الوزيران بشدة الغارات المكثفة التي نفذتها مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن".وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين طالبا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين.وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بلاده تراقب الوضع الحالي عن كثب، قبل أن تقرر تنفيذ ضربات جديدة ضد "الحوثيين" في اليمن.وقال وزير الدفاع البريطاني لقناة "سكاي نيوز"، رداً على سؤال حول "إمكانية التصعيد وشن ضربات جديدة ضد الحوثيين": "لا، لكننا سنراقب الوضع عن كثب. سننتظر ونرى ما سيحدث".وأضاف: "لا ننوي الدخول إلى اليمن أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن ببساطة إرسال رسالة واضحة إلى الحوثيين المدعومين من إيران مفادها بأن سلوكهم في البحر الأحمر غير مقبول على الإطلاق".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم أمس الأحد، قصفاً جوياً على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرات أمريكية وبريطانية قصفت مواقع لـ "أنصار الله" في جبل جدع القريب من ساحل البحر جنوب شرقي مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة.وذكر المصدر أن القصف استهدف راداراً لقوات "أنصار الله"، مشيراً إلى وقوع خسائر في صفوف قوات "أنصار الله".ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات لـ"أنصار الله".
https://sputnikarabic.ae/20240115/الولايات-المتحدة-الأمريكية-وبريطانيا-تشنان-هجوما-واسع-النطاق-على-اليمن-1085006005.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

لافروف يبحث مع نظيره الإيراني إعداد اتفاقية مشتركة جديدة بين البلدين

11:39 GMT 15.01.2024
© Sputnik . Екатерина Чеснокова / الانتقال إلى بنك الصورمقر وزارة الخارجية الروسية
مقر وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© Sputnik . Екатерина Чеснокова
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلال محادثة هاتفية، التقدم الذي تم إنجازه في الإعداد لاتفاقية جديدة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من قضايا التعاون الثنائي.
وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين، أن "الوزيرين [الروسي والإيراني] بحثا التقدم الذي تم إحرازه في إعداد اتفاقية جديدة بين الدولتين، وعددًا من القضايا ذات الفاعلية في التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات".
وأضافت الوزارة أنه "تم إيلاء اهتمام خاص لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث أدان الوزيران بشدة الغارات المكثفة التي نفذتها مجموعة من الدول بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا على أراضي اليمن".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الوزيرين طالبا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين.
وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد أكد في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بلاده تراقب الوضع الحالي عن كثب، قبل أن تقرر تنفيذ ضربات جديدة ضد "الحوثيين" في اليمن.
شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجومًا واسع النطاق على اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
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الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تشنان هجوما واسع النطاق على اليمن
11:12 GMT
وقال وزير الدفاع البريطاني لقناة "سكاي نيوز"، رداً على سؤال حول "إمكانية التصعيد وشن ضربات جديدة ضد الحوثيين": "لا، لكننا سنراقب الوضع عن كثب. سننتظر ونرى ما سيحدث".
وأضاف: "لا ننوي الدخول إلى اليمن أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن ببساطة إرسال رسالة واضحة إلى الحوثيين المدعومين من إيران مفادها بأن سلوكهم في البحر الأحمر غير مقبول على الإطلاق".
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يوم أمس الأحد، قصفاً جوياً على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرات أمريكية وبريطانية قصفت مواقع لـ "أنصار الله" في جبل جدع القريب من ساحل البحر جنوب شرقي مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة.
وذكر المصدر أن القصف استهدف راداراً لقوات "أنصار الله"، مشيراً إلى وقوع خسائر في صفوف قوات "أنصار الله".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات لـ"أنصار الله".
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