https://sputnikarabic.ae/20240115/مسؤول-إسرائيلي-سابق-يتوقع-سقوط-15-ألف-قتيل-في-بلاده-حال-اندلاع-حرب-شاملة-مع-حزب-الله-1085011727.html
مسؤول إسرائيلي سابق يتوقع سقوط 15 ألف قتيل في بلاده حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله"
مسؤول إسرائيلي سابق يتوقع سقوط 15 ألف قتيل في بلاده حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله"
توقع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولاتا، أن يصل عدد القتلى في إسرائيل حال اندلاع حرب مع "حزب الله" إلى 15 ألف. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T13:28+0000
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وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "بينما يواصل الجيش الإسرائيلي مناوراته البرية في قطاع غزة، يتعامل الجيش أيضًا مع الجبهة الشمالية، حيث يواصل تنظيم حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار على المستوطنات الشمالية".وأضافت: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل أكثر من 1000 إسرائيلي، وأصيب آلاف آخرون. في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيال حولاتا، من أنه إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، فإن عدد القتلى في إسرائيل سيصل إلى 15 ألف قتيل".وقالت إن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون أكثر فتكًا بكثير من حرب لبنان الثانية، عندما قُتل 1200 لبناني و165 إسرائيليًا خلال 34 يومًا من القتال.وتشير التقديرات الآن بحسب الصحيفة، إلى أن "حزب الله" هو أقوى منظمة مسلحة في الشرق الأوسط، حيث يمتلك ترسانة تضم أكثر من 100 ألف صاروخ منتشر في جميع أنحاء لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد على 60 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20240114/نصر-الله-جاهزون-للحرب-وسنقاتل-فيها-بلا-أسقف-وبلا-ضوابط-وبلا-حدود-صور-وفيديو-1084990655.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول إسرائيلي سابق يتوقع سقوط 15 ألف قتيل في بلاده حال اندلاع حرب شاملة مع "حزب الله"
توقع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حولاتا، أن يصل عدد القتلى في إسرائيل حال اندلاع حرب مع "حزب الله" إلى 15 ألف.
وقالت صحيفة
"معاريف" العبرية: "بينما يواصل الجيش الإسرائيلي مناوراته البرية في قطاع غزة، يتعامل الجيش أيضًا مع الجبهة الشمالية، حيث يواصل تنظيم حزب الله إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار على المستوطنات الشمالية".
وأضافت: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل أكثر من 1000 إسرائيلي، وأصيب آلاف آخرون. في غضون ذلك، حذر رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيال حولاتا، من أنه إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، فإن عدد القتلى في إسرائيل سيصل إلى 15 ألف قتيل".
وقالت إن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" ستكون أكثر فتكًا بكثير من حرب لبنان الثانية، عندما قُتل 1200 لبناني و165 إسرائيليًا خلال 34 يومًا من القتال.
وتشير التقديرات الآن بحسب الصحيفة، إلى أن "حزب الله" هو أقوى منظمة مسلحة في الشرق الأوسط، حيث يمتلك ترسانة تضم أكثر من 100 ألف صاروخ منتشر في جميع أنحاء لبنان.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 23 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد على 60 ألف شخص.