عربي
https://sputnikarabic.ae/20240115/مساعد-محافظ-جنين-إسرائيل-تتعمد-تدمير-البنية-التحتية-في-الضفة-خلال-اقتحاماتها-المتكررة-1085022031.html
مساعد محافظ جنين: إسرائيل تتعمد تدمير البنية التحتية في الضفة خلال اقتحاماتها المتكررة
مساعد محافظ جنين: إسرائيل تتعمد تدمير البنية التحتية في الضفة خلال اقتحاماتها المتكررة
قال منصور السعدي، مساعد محافظ جنين، إن الاقتحام الإسرائيلي لمحافظة ومخيم ومدن جنين، أمس الأحد، لم يخلّف قتلى بل بعض الجرحى، فيما بات الوضع في الوقت الراهن... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T18:16+0000
2024-01-15T18:16+0000
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078750061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20dcd9a001dd4add08866844264fd890.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه لا تفسير للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمحافظة جنين، حيث لا يوجد نقاط اشتباك أو مستوطنات إسرائيلية، وهناك حاجز واحد فقط تديره شركة مدنية، وليس هناك دوافع أو مبررات لهذه الاعتداءات.وأوضح أن إسرائيل تتعمد في كل اقتحام للمدينة تدمير البنية التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي، وخطوط مياه ومحولات كهرباء، لضرب الحياة الاقتصادية والزراعية وهدم النظام الصحي والتعليمي في جنين ومدن الضفة بشكل عام.وأكد أن إسرائيل لا تحتاج لأي مبرر من أجل الاقتحامات الهمجية التي تقوم بها في مدن الضفة، وليس هناك أي تفسير لها، سوى محاولة لإنزال العقاب على كل المواطنين الفلسطينيين، لاسيما مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط طرق ومدارس غير ممهدة ولا تصلح، في مزيد من الضغط على حياة المواطنين.وأشار إلى أن إسرائيل في كل مرة تتكبد خسائر في قطاع غزة، تبحث عن خاصرة ضعيفة ويجدونها في مدن الضفة الغربية، وما يحدث عملية ضغط وانتقام من الفلسطينيين.واقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، محافظة ومخيم جنين، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال المواجهات في يعبد غربي جنين، كما داهمت إسرائيل عددًا من منازل المواطنين.وقامت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي باقتحام البلدة ونشرت فرقة مشاة وداهمت عدة أحياء، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح المباني والمحلات، وداهمت عدة منازل، وشنت حملة تفتيش ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالاختناق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنًا فلسطينية في الضفة الغربية، بشكل شبه يومي، وتنفذ مداهمات فيها، منذ بدء التصعيد مع حركة حماس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240107/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-عسكريين-بينهم-اثنان-في-حالة-خطرة-خلال-اقتحام-مخيم-جنين-1084770842.html
https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-مجندة-إسرائيلية-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-في-جنين-صورة-1084771748.html
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/05/1078750061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdf90103ef9188eb9198113bf82eef8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مساعد محافظ جنين: إسرائيل تتعمد تدمير البنية التحتية في الضفة خلال اقتحاماتها المتكررة

18:16 GMT 15.01.2024
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidtتداعيات العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidt
تابعنا عبر
حصري
قال منصور السعدي، مساعد محافظ جنين، إن الاقتحام الإسرائيلي لمحافظة ومخيم ومدن جنين، أمس الأحد، لم يخلّف قتلى بل بعض الجرحى، فيما بات الوضع في الوقت الراهن مستقرًا.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه لا تفسير للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمحافظة جنين، حيث لا يوجد نقاط اشتباك أو مستوطنات إسرائيلية، وهناك حاجز واحد فقط تديره شركة مدنية، وليس هناك دوافع أو مبررات لهذه الاعتداءات.
وأوضح أن إسرائيل تتعمد في كل اقتحام للمدينة تدمير البنية التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي، وخطوط مياه ومحولات كهرباء، لضرب الحياة الاقتصادية والزراعية وهدم النظام الصحي والتعليمي في جنين ومدن الضفة بشكل عام.
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 4 عسكريين بينهم اثنان في حالة خطرة خلال اقتحام مخيم جنين
7 يناير, 06:07 GMT
وأكد أن إسرائيل لا تحتاج لأي مبرر من أجل الاقتحامات الهمجية التي تقوم بها في مدن الضفة، وليس هناك أي تفسير لها، سوى محاولة لإنزال العقاب على كل المواطنين الفلسطينيين، لاسيما مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وسط طرق ومدارس غير ممهدة ولا تصلح، في مزيد من الضغط على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن إسرائيل في كل مرة تتكبد خسائر في قطاع غزة، تبحث عن خاصرة ضعيفة ويجدونها في مدن الضفة الغربية، وما يحدث عملية ضغط وانتقام من الفلسطينيين.
واقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، محافظة ومخيم جنين، وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال المواجهات في يعبد غربي جنين، كما داهمت إسرائيل عددًا من منازل المواطنين.
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2024
مقتل مجندة إسرائيلية جراء انفجار عبوة ناسفة في جنين... صورة
7 يناير, 07:33 GMT
وقامت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي باقتحام البلدة ونشرت فرقة مشاة وداهمت عدة أحياء، وشنت حملات تمشيط واسعة، ونشرت القناصة على أسطح المباني والمحلات، وداهمت عدة منازل، وشنت حملة تفتيش ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة العديد من المواطنين بالاختناق، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتقتحم القوات الإسرائيلية مدنًا فلسطينية في الضفة الغربية، بشكل شبه يومي، وتنفذ مداهمات فيها، منذ بدء التصعيد مع حركة حماس، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مستوطنون مسلحون يهاجمون قرى فلسطينية18:56 GMTراجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала