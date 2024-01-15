https://sputnikarabic.ae/20240115/هل-تدخل-الصين-إلى-سباق-عسكرة-البحر-الأحمر-1085016623.html

هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟

هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟

أكد وزير خارجية الصين، وانغ يي، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، قلق بلاده من التوتر في البحر الأحمر، مشددًا على أهمية سلامة الملاحة في هذه المنطقة. 15.01.2024, سبوتنيك عربي

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هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟ هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟

وخلال زيارته للقاهرة، ضمن جولة أفريقية، أكد المسؤول الصيني على ضرورة وجود ضمانات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن لم يفوض أي دولة في استخدام القوة تجاه اليمن"، داعيًا إلى "احترام سيادة اليمن"، و"تجنب صب الزيت على النار في ظل التوتر الحالي في البحر الأحمر".وأكد الوزيران على "أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر"، معربين عن "أهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسببا رئيسيا لها".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مدير "موقع الصين بعيون عربية"، علي محمود ريا:وأوضح خبير العلاقات الدولية د. ماك شرقاوي، أن "لقاء وزيري الخارجية الصيني والمصري أسفر عن إطلاق مبادرة لمؤتمر السلام من أجل حلحلة القضية الفلسطينية وإنهاء النزاع، وتطرق الأمر لحماية الملاحة الدولية في باب المندب حيث أن كلا البلدين متضرر من تعطل الملاحة في هذا الممر المهم، وكلاهما يسعيان لحماية مصالحهما في المنطقة.واستبعد الخبير تماما "دخول الصين في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة"، وتوقع أنه "من الممكن أن تكون هناك مناوشات أو حروب بالوكالة، لكن من المؤكد أنه لن تكون هناك صدامات عسكرية مباشرة بين قوى نووية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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