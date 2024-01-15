https://sputnikarabic.ae/20240115/هل-تدخل-الصين-إلى-سباق-عسكرة-البحر-الأحمر-1085016623.html
هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟
هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟
أكد وزير خارجية الصين، وانغ يي، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، قلق بلاده من التوتر في البحر الأحمر، مشددًا على أهمية سلامة الملاحة في هذه المنطقة. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T15:06+0000
2024-01-15T15:06+0000
2024-01-15T15:06+0000
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هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟
هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟
وخلال زيارته للقاهرة، ضمن جولة أفريقية، أكد المسؤول الصيني على ضرورة وجود ضمانات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن لم يفوض أي دولة في استخدام القوة تجاه اليمن"، داعيًا إلى "احترام سيادة اليمن"، و"تجنب صب الزيت على النار في ظل التوتر الحالي في البحر الأحمر".وأكد الوزيران على "أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر"، معربين عن "أهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسببا رئيسيا لها".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال مدير "موقع الصين بعيون عربية"، علي محمود ريا:وأوضح خبير العلاقات الدولية د. ماك شرقاوي، أن "لقاء وزيري الخارجية الصيني والمصري أسفر عن إطلاق مبادرة لمؤتمر السلام من أجل حلحلة القضية الفلسطينية وإنهاء النزاع، وتطرق الأمر لحماية الملاحة الدولية في باب المندب حيث أن كلا البلدين متضرر من تعطل الملاحة في هذا الممر المهم، وكلاهما يسعيان لحماية مصالحهما في المنطقة.واستبعد الخبير تماما "دخول الصين في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة"، وتوقع أنه "من الممكن أن تكون هناك مناوشات أو حروب بالوكالة، لكن من المؤكد أنه لن تكون هناك صدامات عسكرية مباشرة بين قوى نووية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, аудио
ملفات ساخنة, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, аудио
هل تدخل الصين إلى سباق عسكرة البحر الأحمر؟
أكد وزير خارجية الصين، وانغ يي، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، قلق بلاده من التوتر في البحر الأحمر، مشددًا على أهمية سلامة الملاحة في هذه المنطقة.
وخلال زيارته للقاهرة، ضمن جولة أفريقية، أكد المسؤول الصيني على ضرورة وجود ضمانات لحماية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن "مجلس الأمن لم يفوض أي دولة في استخدام القوة تجاه اليمن"، داعيًا إلى "احترام سيادة اليمن"، و"تجنب صب الزيت على النار في ظل التوتر الحالي في البحر الأحمر
".
وأكد الوزيران على "أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر"، معربين عن "أهمية قراءة تلك التطورات ارتباطا بالأوضاع في غزة، باعتبارها مسببا رئيسيا لها".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك
"، قال مدير "موقع الصين بعيون عربية"، علي محمود ريا:
"من غير المتوقع أن تدخل الصين في أي صراع أو عسكرة في البحر الأحمر، وتصريح وزير الخارجية يأتي في إطار الحل وليس لإضافة المزيد من الأزمات، وهذا ما أكده من خلال إشارته إلى أن مجلس الأمن لم يعط أي دولة صلاحية توجيه ضربات عسكرية تجاه اليمن أو "أنصار الله"، ومن هنا يتأكد أن الصينيين لا يسعون إلى الدخول بشكل عسكري للمنطقة، وإنما للحفاظ على سلامة الملاحة، وسلامة وصول الإمدادات من بضائع وغاز وغيرها من المواد الأساسية".
وأوضح خبير العلاقات الدولية د. ماك شرقاوي، أن "لقاء وزيري الخارجية الصيني والمصري أسفر عن إطلاق مبادرة لمؤتمر السلام من أجل حلحلة القضية الفلسطينية وإنهاء النزاع، وتطرق الأمر لحماية الملاحة الدولية في باب المندب حيث أن كلا البلدين متضرر من تعطل الملاحة في هذا الممر المهم، وكلاهما يسعيان لحماية مصالحهما في المنطقة.
ولفت إلى أن "هناك قوة أمريكية منوط بها حماية البحر الأحمر منذ 2002، عندما انتشرت القرصنة، لكن تم السيطرة على هذه الأمور، إلا أن ما يحدث اليوم هو أن التوتر في البحر الأحمر تحوّل إلى مسألة إيديولوجية مع حديث الحوثيين عن نصرة فلسطين واستهداف سفن إسرائيل والدول التي تعاونها، ومن هنا بدأت العملية العسكرية المكلفة جدا بالنسبة للتحالف، وسيكون من الضروري حسمها سريعا، وسيتعين التفاوض مع صاحب الأمر وهو في هذه الحالة إيران، ولا بد من البدء بالتفاوض مع إيران".
واستبعد الخبير تماما "دخول الصين في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة"، وتوقع أنه "من الممكن أن تكون هناك مناوشات أو حروب بالوكالة
، لكن من المؤكد أنه لن تكون هناك صدامات عسكرية مباشرة بين قوى نووية".