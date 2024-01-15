https://sputnikarabic.ae/20240115/وزير-إسرائيلي-يدعو-مواطني-بلاده-لعدم-السفر-إلى-تركيا-ومقاطعة-بضائعها-1084996618.html
وزير إسرائيلي يدعو مواطني بلاده لعدم السفر إلى تركيا ومقاطعة بضائعها
وزير إسرائيلي يدعو مواطني بلاده لعدم السفر إلى تركيا ومقاطعة بضائعها
دعا الوزير الإسرائيلي، جدعون ساعر، بلاده إلى التفكير في تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا، مطالبا مواطني بلاده بعدم السفر إليها ومقاطعة بضائعها. 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T07:55+0000
2024-01-15T07:55+0000
2024-01-15T07:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672059_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7a782d26010ac858bbd96f9e1e9c2d92.jpg
وقال ساعر، وهو رئيس حزب "أمل جديد" ووزير في المجلس الوزاري المصغر للكابينت، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "تركيا في عهد أردوغان معادية للسامية تتعامل مع إسرائيل كدولة عدو".وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تفكر في تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا بسبب غزو شمال قبرص، وكذلك غزو شمال سوريا".وتابع الوزير في الكابينت الإسرائيلي: "يجب على الإسرائيليين حذف تركيا من خريطة العطلات وتجنب استيراد البضائع منها".وتزايدت العلاقات توترا في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وتركيا على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد محكمة العدل في لاهاي بوثائق تثبت ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب في غزة".والجمعة الماضية، شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما حادا على الرئيس التركي وزعم أنه "سحق الاقتصاد والديمقراطية" في تركيا.وكان الرئيس التركي، قد قال عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في الدعوى المقامة ضد إسرائيل بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا: "ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية)، وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".وأضاف أردوغان، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية: "الوثائق كافة التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".وأسفرت الحرب في غزة، عن تدهور العلاقات إلى حد كبير بين إسرائيل وتركيا، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور التي سبقت ذلك، بعد جمود دام لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240112/كاتس-يهاجم-أردوغان-مجددا-سحق-الاقتصاد-التركي-ولم-يبق-له-سوى-التحريض-ضد-إسرائيل-1084934053.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065672059_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4cb066e8b74c0eb3edf8b8d1444649bc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
وزير إسرائيلي يدعو مواطني بلاده لعدم السفر إلى تركيا ومقاطعة بضائعها
دعا الوزير الإسرائيلي، جدعون ساعر، بلاده إلى التفكير في تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا، مطالبا مواطني بلاده بعدم السفر إليها ومقاطعة بضائعها.
وقال ساعر، وهو رئيس حزب "أمل جديد" ووزير في المجلس الوزاري المصغر للكابينت، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "تركيا في عهد أردوغان معادية للسامية تتعامل مع إسرائيل كدولة عدو".
وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تفكر في تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا بسبب غزو شمال قبرص، وكذلك غزو شمال سوريا".
وتابع الوزير في الكابينت الإسرائيلي: "يجب على الإسرائيليين حذف تركيا من خريطة العطلات وتجنب استيراد البضائع منها".
وتزايدت العلاقات توترا في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وتركيا على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد محكمة العدل في لاهاي بوثائق تثبت ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب في غزة".
والجمعة الماضية، شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما حادا على الرئيس التركي وزعم أنه "سحق الاقتصاد والديمقراطية" في تركيا.
وكان الرئيس التركي، قد قال عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في الدعوى المقامة ضد إسرائيل بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا: "ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية)، وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".
وأضاف أردوغان
، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية: "الوثائق كافة التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".
وأسفرت الحرب في غزة، عن تدهور العلاقات إلى حد كبير بين إسرائيل وتركيا، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور التي سبقت ذلك، بعد جمود دام لسنوات.