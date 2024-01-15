https://sputnikarabic.ae/20240115/وزير-إسرائيلي-يدعو-مواطني-بلاده-لعدم-السفر-إلى-تركيا-ومقاطعة-بضائعها-1084996618.html

وزير إسرائيلي يدعو مواطني بلاده لعدم السفر إلى تركيا ومقاطعة بضائعها

وزير إسرائيلي يدعو مواطني بلاده لعدم السفر إلى تركيا ومقاطعة بضائعها

دعا الوزير الإسرائيلي، جدعون ساعر، بلاده إلى التفكير في تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا، مطالبا مواطني بلاده بعدم السفر إليها ومقاطعة بضائعها. 15.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-15T07:55+0000

2024-01-15T07:55+0000

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وقال ساعر، وهو رئيس حزب "أمل جديد" ووزير في المجلس الوزاري المصغر للكابينت، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس": "تركيا في عهد أردوغان معادية للسامية تتعامل مع إسرائيل كدولة عدو".وأضاف: "يجب على إسرائيل أن تفكر في تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد تركيا بسبب غزو شمال قبرص، وكذلك غزو شمال سوريا".وتابع الوزير في الكابينت الإسرائيلي: "يجب على الإسرائيليين حذف تركيا من خريطة العطلات وتجنب استيراد البضائع منها".وتزايدت العلاقات توترا في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وتركيا على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تزويد محكمة العدل في لاهاي بوثائق تثبت ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب في غزة".والجمعة الماضية، شن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هجوما حادا على الرئيس التركي وزعم أنه "سحق الاقتصاد والديمقراطية" في تركيا.وكان الرئيس التركي، قد قال عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في الدعوى المقامة ضد إسرائيل بناء على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا: "ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية)، وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".وأضاف أردوغان، على ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية: "الوثائق كافة التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".وأسفرت الحرب في غزة، عن تدهور العلاقات إلى حد كبير بين إسرائيل وتركيا، والتي شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهور التي سبقت ذلك، بعد جمود دام لسنوات.

https://sputnikarabic.ae/20240112/كاتس-يهاجم-أردوغان-مجددا-سحق-الاقتصاد-التركي-ولم-يبق-له-سوى-التحريض-ضد-إسرائيل-1084934053.html

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