https://sputnikarabic.ae/20240115/11-إصابة-في-إسرائيل-نتيجة-حادثتي-دهس-وطعن-شمال-تل-أبيب-فيديو-1085010161.html
11 إصابة في إسرائيل نتيجة حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب... فيديو
11 إصابة في إسرائيل نتيجة حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب... فيديو
صرحت خدمة الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" في تل أبيب، اليوم الاثنين، بإصابة 11 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، وأحد المصابين حالته... 15.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-15T12:34+0000
2024-01-15T12:34+0000
2024-01-15T12:34+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، أنه "ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا في ما يُشتبه بأنه هجوم دهس وطعن في رعنانا، وثمانية أشخاص آخرين أصيبوا في شارع “أحوزا” بالمدينة. ولم تتضح مدى خطورة حالاتهم بعد".وبينت مشاهد متداولة أخرى من موقع عملية الطعن والدهس في رعنانا شمال تل أبيب، تظهر فيها سيارة منفذ العملية.وأشار أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة أخرجت نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية من الخدمة منذ بدء القتال بين الجانبين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
11 إصابة في إسرائيل نتيجة حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب... فيديو
صرحت خدمة الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" في تل أبيب، اليوم الاثنين، بإصابة 11 إسرائيليا في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، وأحد المصابين حالته حرجة و3 جروحهم خطيرة.
وذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل"، أنه "ما لا يقل عن 11 شخصا أصيبوا في ما يُشتبه بأنه هجوم دهس وطعن في رعنانا، وثمانية أشخاص آخرين أصيبوا في شارع “أحوزا” بالمدينة. ولم تتضح مدى خطورة حالاتهم بعد".
وبينت مشاهد متداولة أخرى من موقع عملية الطعن والدهس في رعنانا شمال تل أبيب، تظهر فيها سيارة منفذ العملية.
وصرح المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم الأحد، بأن إسرائيل فشلت خلال 100 يوم من الحرب على قطاع غزة في تحقيق أهدافها.
وأشار أبو عبيدة، في كلمة متلفزة، إلى أن "المقاومة أخرجت نحو 1000 آلية عسكرية إسرائيلية من الخدمة منذ بدء القتال بين الجانبين".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.